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© Reuters

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Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

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Коментари (14)
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  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 9023 Неутрално

    Тези знаят, как да се веселят.

  2. 2 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 2774 Неутрално

    Очаквам по-подробна и по-богата галерия.

  3. 3 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 2356 Неутрално

    Това не е моят тип веселие или удоволствие.

    Еретик
  4. 4 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 2996 Неутрално

    Бразилките са приятни за окото!

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  5. 5 Профил на ygi34551676
    ygi34551676
    Рейтинг: 85 Неутрално

    Това не е моят тип веселие или удоволствие.
    —цитат от коментар 3 на Костадин Иванов


    А майка си ли търсиш в статията тогава?

  6. 6 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 8099 Неутрално

    Рио няма да спи десетина дни

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  7. 7 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10600 Любопитно

    Момата на снимката много препечена изглежда :).

  8. 8 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 2356 Весело

    До коментар [#5] от "ygi34551676":

    А майка си ли търсиш в статията тогава?
    ============
    Нервичките ли си изпускаш?
    В "Дневник" е традиция, когато се пусне материал за Русия, да се появят десетки, които за заявят, че нищото и не харесват. Не виждам причина Бразилия да бъде коментирана само от фенове на карнавала.
    Свят голям, вкусове всякакви.

    Еретик
  9. 9 Профил на b_52_strato
    b_52_strato
    Рейтинг: 886 Неутрално

    Най-пищното зрелище!
    Любимо ми е!

    Дай Боже да го видя и на живо!

    Забранявам на бокулизачи и комуняги да четат постингите ми!
  10. 10 Профил на ygi34551676
    ygi34551676
    Рейтинг: 85 Неутрално

    До коментар [#8] от "Костадин Иванов":

    Колко требва да си сбъркан и комплексиран да се вреш където не ти харесва само за да споделиш че не го харесваш? Що за идиоти сте тука бе ...

  11. 11 Профил на the_thraex
    the_thraex
    Рейтинг: 377 Неутрално

    Цигания до шия!

  12. 12 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 5126 Весело

    Е сега най накрая ще оплакним окото...:)

  13. 13 Профил на ahasver
    ahasver
    Рейтинг: 1709 Неутрално

    До коментар [#4] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":Повечето са травестити.

  14. 14 Профил на ИванКар
    ИванКар
    Рейтинг: 1440 Весело

    Не ща сняг и ски - омръзнаха ми! Искам слънце- е-е-е-!





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