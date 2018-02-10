Кошлуков показал среден пръст под афект, смята шефът на новините в БНТ Уляна Пръмова 17:03, 10 фев 18 / България 234
РосиРейтинг: 9023 Неутрално
Тези знаят, как да се веселят.
442Рейтинг: 2774 Неутрално
Очаквам по-подробна и по-богата галерия.
Костадин ИвановРейтинг: 2356 Неутрално
Това не е моят тип веселие или удоволствие.Еретик
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 2996 Неутрално
Бразилките са приятни за окото!Libertarianism is just anarchy for rich people
ygi34551676Рейтинг: 85 Неутрално
А майка си ли търсиш в статията тогава?
neutРейтинг: 8099 Неутрално
Рио няма да спи десетина дниIn the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
Peni NikolРейтинг: 10600 Любопитно
Момата на снимката много препечена изглежда :).
Костадин ИвановРейтинг: 2356 Весело
До коментар [#5] от "ygi34551676":Еретик
А майка си ли търсиш в статията тогава?
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Нервичките ли си изпускаш?
В "Дневник" е традиция, когато се пусне материал за Русия, да се появят десетки, които за заявят, че нищото и не харесват. Не виждам причина Бразилия да бъде коментирана само от фенове на карнавала.
Свят голям, вкусове всякакви.
b_52_stratoРейтинг: 886 Неутрално
Най-пищното зрелище!Забранявам на бокулизачи и комуняги да четат постингите ми!
Любимо ми е!
Дай Боже да го видя и на живо!
ygi34551676Рейтинг: 85 Неутрално
До коментар [#8] от "Костадин Иванов":
Колко требва да си сбъркан и комплексиран да се вреш където не ти харесва само за да споделиш че не го харесваш? Що за идиоти сте тука бе ...
the_thraexРейтинг: 377 Неутрално
Цигания до шия!
BiGman1Рейтинг: 5126 Весело
Е сега най накрая ще оплакним окото...:)
ahasverРейтинг: 1709 Неутрално
До коментар [#4] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":Повечето са травестити.
ИванКарРейтинг: 1440 Весело
Не ща сняг и ски - омръзнаха ми! Искам слънце- е-е-е-!