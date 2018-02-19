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Фотогалерия: Брадите на Eрусалим

Мъжката брада е на мода в световен мащаб в днешно време, но в Eрусалим брадите никога не са нарушили стила си, те предават религиозна мистика, национализъм и идеали за мъжественост.

Агенция "Асошиейтед прес" публикува галерия с портрети на мъже, заснети в Ерусалим.