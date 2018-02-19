 
Мъжката брада е на мода в световен мащаб в днешно време, но в Eрусалим брадите никога не са нарушили стила си, те предават религиозна мистика, национализъм и идеали за мъжественост.<br /><br />Агенция "Асошиейтед прес" публикува галерия с портрети на мъже, заснети в Ерусалим.

© Associated Press

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Мъжката брада е на мода в световен мащаб в днешно време, но в Eрусалим брадите никога не са нарушили стила си, те предават религиозна мистика, национализъм и идеали за мъжественост.<br /><br />Агенция "Асошиейтед прес" публикува галерия с портрети на мъже, заснети в Ерусалим.
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Коментари (9)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Wornoxmaniak
    Wornoxmaniak
    Рейтинг: 1093 Неутрално

    Дивочор.

  2. 2 Профил на aleks ivan
    aleks ivan
    Рейтинг: 1298 Весело

    Ориджинал хипстърите!

  3. 3 Профил на rwe33471675
    rwe33471675
    Рейтинг: 1282 Неутрално

    Изглеждат ми като от друго време. Но щом им харесва нека.

  4. 4 Профил на Johannes Cabal
    Johannes Cabal
    Рейтинг: 1109 Неутрално

    Грозни въшкарници. :) Само късите и спретнати бради изглеждат добре. И то не на всеки.

    SAVE EUROPE!!!
  5. 5 Профил на Цайко
    Цайко
    Рейтинг: 1262 Неутрално

    Това не бяха ли ламбъртсексуалните?

  6. 6 Профил на Yard
    Yard
    Рейтинг: 2002 Неутрално

    В България след половин век задължително стригане и бръснене трудно и бавно, но все пак започнаха да се появяват бради. Пък казармените носталгици нека обясняват колко било "грозно".

  7. 7 Профил на Bicho Raro
    Bicho Raro
    Рейтинг: 3154 Весело

    Ух, рабито на сн.11 как готино му се е развяла брадата...

    "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
  8. 8 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3646 Весело

    До коментар [#3] от "rwe33471675":

    Но не са джихадисти нали !

    Bukalemun
  9. 9 Профил на Вонин
    Вонин
    Рейтинг: 1301 Любопитно

    Трудно се поддържат, особено ако са толкова дълги!

    Аз не съм лош - просто съм ПРОЗОРЛИВ! ЕВРОПО, събуди се! https://www.youtube.com/watch?v=F5UzHfsC5zw




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