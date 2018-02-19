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Фотогалерия: Брадите на Eрусалим
Мъжката брада е на мода в световен мащаб в днешно време, но в Eрусалим брадите никога не са нарушили стила си, те предават религиозна мистика, национализъм и идеали за мъжественост.
Агенция "Асошиейтед прес" публикува галерия с портрети на мъже, заснети в Ерусалим.
WornoxmaniakРейтинг: 1093 Неутрално
Дивочор.
aleks ivanРейтинг: 1298 Весело
Ориджинал хипстърите!
rwe33471675Рейтинг: 1282 Неутрално
Изглеждат ми като от друго време. Но щом им харесва нека.
Johannes CabalРейтинг: 1109 Неутрално
Грозни въшкарници. :) Само късите и спретнати бради изглеждат добре. И то не на всеки.SAVE EUROPE!!!
ЦайкоРейтинг: 1262 Неутрално
Това не бяха ли ламбъртсексуалните?
YardРейтинг: 2002 Неутрално
В България след половин век задължително стригане и бръснене трудно и бавно, но все пак започнаха да се появяват бради. Пък казармените носталгици нека обясняват колко било "грозно".
Bicho RaroРейтинг: 3154 Весело
Ух, рабито на сн.11 как готино му се е развяла брадата..."Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
eti mehterРейтинг: 3646 Весело
До коментар [#3] от "rwe33471675":Bukalemun
Но не са джихадисти нали !
ВонинРейтинг: 1301 Любопитно
Трудно се поддържат, особено ако са толкова дълги!Аз не съм лош - просто съм ПРОЗОРЛИВ! ЕВРОПО, събуди се! https://www.youtube.com/watch?v=F5UzHfsC5zw