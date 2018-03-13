Фотогалерия: Виетнамка спечели световен конкурс за красота за транссексуални

 
Нгуен Хуонг Джанг от Виетнам получава поздравления от подгласничките от Тайланд и Австралия, след като спечели световния конкурс за красота за мъже, сменили пола или приели идентичност на противоположния пол. Miss International Queen 2018 се проведе в тайландския курорт Патая и включваше 27 претендентки. Конкурсът, провеждан от 2004 г. насам, има кръгове по бански, вечерна рокля и национален костюм.

© Reuters

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Нгуен Хуонг Джанг от Виетнам получава поздравления от подгласничките от Тайланд и Австралия, след като спечели световния конкурс за красота за мъже, сменили пола или приели идентичност на противоположния пол. Miss International Queen 2018 се проведе в тайландския курорт Патая и включваше 27 претендентки. Конкурсът, провеждан от 2004 г. насам, има кръгове по бански, вечерна рокля и национален костюм.
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Коментари (10)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на hamiltonf1
    hamiltonf1
    Рейтинг: 3825 Весело

    Тази фотогалерия сигурно вече краси кулоарите на Европейския парламент...

  2. 2 Профил на НеКой
    НеКой
    Рейтинг: 1423 Неутрално

    Отврат.

  3. 3 Профил на НеКой
    НеКой
    Рейтинг: 1423 Неутрално

    Кончита Вурст-ки само, че гладко обръснати и с достатъчно количество грим, че да се обърка човек от по-голямо разстояние.
    Ако остане насаме човек с такова нещо, може и да има ужасТ...

  4. 4 Профил на aleks ivan
    aleks ivan
    Рейтинг: 1293 Неутрално

    До коментар [#2] от "НеКой":

    Си ти.

  5. 5 Профил на 12345
    12345
    Рейтинг: 929 Неутрално

    Извратеняци.

    Но либерастката преса плаче от умиления. И Сорос харесва това.

  6. 6 Профил на hamiltonf1
    hamiltonf1
    Рейтинг: 3825 Любопитно

    Интересно, какво е представлявала публиката на това извращение на човешката природа?!

  7. 7 Профил на aleks ivan
    aleks ivan
    Рейтинг: 1293 Весело

    Много от хетерастите сега ще злобеят, защото най-вероятно жените им не могат да стъпят и на малкото пръстче на жените от галерията.

  8. 8 Профил на dedo_goshko
    dedo_goshko
    Рейтинг: 319 Весело

    Аз пък с удоволствие бих останал насаме с победителката и подгласничката, дори и за по-продължителен период :) Но се надявам, че отдолу девойката също е променена, не само визията отвън и отпред :):):) Е, няма да имаме деца, но това ще го мислим допълнително, след няколко години съвместно съжителство. :)

  9. 9 Профил на НеКой
    НеКой
    Рейтинг: 1423 Неутрално

    До коментар [#8] от "dedo_goshko":

    Не се надявай, просто ще си смените социалния пол и ще си щастлив сигурно от оставането ви насаме...

  10. 10 Профил на НеКой
    НеКой
    Рейтинг: 1423 Неутрално

    До коментар [#7] от "aleks ivan":

    Това не са жени бе, шемет.
    Виж, че кончитата Вурст сега пак е мъж.
    Щото и е омръзнала онази социална роля.





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