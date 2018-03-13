1/22
Фотогалерия: Виетнамка спечели световен конкурс за красота за транссексуални
Нгуен Хуонг Джанг от Виетнам получава поздравления от подгласничките от Тайланд и Австралия, след като спечели световния конкурс за красота за мъже, сменили пола или приели идентичност на противоположния пол. Miss International Queen 2018 се проведе в тайландския курорт Патая и включваше 27 претендентки. Конкурсът, провеждан от 2004 г. насам, има кръгове по бански, вечерна рокля и национален костюм.
hamiltonf1Рейтинг: 3825 Весело
Тази фотогалерия сигурно вече краси кулоарите на Европейския парламент...
НеКойРейтинг: 1423 Неутрално
Отврат.
НеКойРейтинг: 1423 Неутрално
Кончита Вурст-ки само, че гладко обръснати и с достатъчно количество грим, че да се обърка човек от по-голямо разстояние.
Ако остане насаме човек с такова нещо, може и да има ужасТ...
aleks ivanРейтинг: 1293 Неутрално
До коментар [#2] от "НеКой":
Си ти.
12345Рейтинг: 929 Неутрално
Извратеняци.
Но либерастката преса плаче от умиления. И Сорос харесва това.
hamiltonf1Рейтинг: 3825 Любопитно
Интересно, какво е представлявала публиката на това извращение на човешката природа?!
aleks ivanРейтинг: 1293 Весело
Много от хетерастите сега ще злобеят, защото най-вероятно жените им не могат да стъпят и на малкото пръстче на жените от галерията.
dedo_goshkoРейтинг: 319 Весело
Аз пък с удоволствие бих останал насаме с победителката и подгласничката, дори и за по-продължителен период :) Но се надявам, че отдолу девойката също е променена, не само визията отвън и отпред :):):) Е, няма да имаме деца, но това ще го мислим допълнително, след няколко години съвместно съжителство. :)
НеКойРейтинг: 1423 Неутрално
До коментар [#8] от "dedo_goshko":
Не се надявай, просто ще си смените социалния пол и ще си щастлив сигурно от оставането ви насаме...
НеКойРейтинг: 1423 Неутрално
До коментар [#7] от "aleks ivan":
Това не са жени бе, шемет.
Виж, че кончитата Вурст сега пак е мъж.
Щото и е омръзнала онази социална роля.