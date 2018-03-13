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Фотогалерия: Виетнамка спечели световен конкурс за красота за транссексуални

Нгуен Хуонг Джанг от Виетнам получава поздравления от подгласничките от Тайланд и Австралия, след като спечели световния конкурс за красота за мъже, сменили пола или приели идентичност на противоположния пол. Miss International Queen 2018 се проведе в тайландския курорт Патая и включваше 27 претендентки. Конкурсът, провеждан от 2004 г. насам, има кръгове по бански, вечерна рокля и национален костюм.