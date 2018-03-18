 
Момент от фестивала на светлините в Загреб, Хърватия,

© Reuters

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Момент от фестивала на светлините в Загреб, Хърватия,
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Известният американски фотограф Ани Лейбовиц (л) прави снимки на срещата на френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Ангела Меркел в Елисейския дворец.
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Тайландски бойци и преподаватели участват в церемония, на която се отдава част на ветераните, практикували спорта муай тай. Тя се провежда в древния град Аютая, Тайланд.
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Заря в небето над Манила в част от 9-то Международно състезание по пиромузика, Метро Манила.
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В старчески дом в Бордо, Франция, възрастните хора имат възможност да се забавляват с робота NAO, произведен от Softbank Robotics.
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Симпатизант на на турския футболен отбор "Фенербахче".
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Сградата на Европейската централна банка (ЕЦБ) е осветена като част от програмата на светлинно шоу във Франкфурт, Германия.
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Kонните надбягвания по покритата с лед река Енисей са традиция, която се спазва всяка година.
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Участници в парада за деня на свети Патрик в Ню Йорк.
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Нарциси в снега в Гринуич парк, Лондон, Великобритания.
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Парижани се снимат на фона Айфеловата кула, по време на обилен снеговалеж.
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Пожар на последния етаж на сграда в квартал на Сан Франциско, Калифорния.
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Момент от фестивал по повод новата година за жителите на щата Махаращра, Индия
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Последен ден от Състезанието за екстремно ветроходство в Оман.
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Членовете на плувен клуб "Полярна мечка" в избирателна секция на Барнаул по време на президентските избори в Русия.
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Момент от закриването на зимните параолимпийски иггри в Пьонгчанг.
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Коментари (10)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10421 Неутрално

    Сн. 4.

  2. 2 Профил на hamiltonf1
    hamiltonf1
    Рейтинг: 4289 Неутрално

    Няма такива излишни, нищо неказващи снимки.... Никакви новини не следват от тях...

  3. 3 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8893 Неутрално

    сн. 1 и 10

  4. 4 Профил на SStan
    SStan
    Рейтинг: 836 Неутрално

    Сн.15 направо ме разсмя! :)

  5. 5 Профил на gmbh
    gmbh
    Рейтинг: 1619 Неутрално

    /7/

  6. 6 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 991 Неутрално

    Сн. 1, 4 и 15 /мечоците на избори/.

  7. 7 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10203 Неутрално

    Снимки 9, 11, 14 :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  8. 8 Профил на Bramasole
    Bramasole
    Рейтинг: 4163 Неутрално

    Интересна галерия тази вечер!
    Сн. 1, 7, 9.

    "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
  9. 9 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 8481 Неутрално

    Сн. 1, 4 и 10

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  10. 10 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 6723 Весело

    сн 17...разбира се...





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