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Дневник
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 4.
Няма такива излишни, нищо неказващи снимки.... Никакви новини не следват от тях...
сн. 1 и 10
Сн.15 направо ме разсмя! :)
/7/
Сн. 1, 4 и 15 /мечоците на избори/.
Снимки 9, 11, 14 :)
Интересна галерия тази вечер!Сн. 1, 7, 9.
Сн. 1, 4 и 10
сн 17...разбира се...
Peni NikolРейтинг: 10421 Неутрално
Сн. 4.
hamiltonf1Рейтинг: 4289 Неутрално
Няма такива излишни, нищо неказващи снимки.... Никакви новини не следват от тях...
РосиРейтинг: 8893 Неутрално
сн. 1 и 10
SStanРейтинг: 836 Неутрално
Сн.15 направо ме разсмя! :)
gmbhРейтинг: 1619 Неутрално
/7/
ikar_01Рейтинг: 991 Неутрално
Сн. 1, 4 и 15 /мечоците на избори/.
penetratingРейтинг: 10203 Неутрално
Снимки 9, 11, 14 :)Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
BramasoleРейтинг: 4163 Неутрално
Интересна галерия тази вечер!"Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
Сн. 1, 7, 9.
neutРейтинг: 8481 Неутрално
Сн. 1, 4 и 10In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
BiGman1Рейтинг: 6723 Весело
сн 17...разбира се...