Фотогалерия: Да ти порасне кракът от ходене

 
4240 км. Толкова е дълъг Тихоокеанският хребетен път (Pacific Crest Trail), изпитал физическите сили и воля на хиляди да вървят до края. Русенецът Петър Ванев го извървя миналата година, като към момента не е известно друг българин да го е извървял.

© Петър Ванев

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4240 км. Толкова е дълъг Тихоокеанският хребетен път (Pacific Crest Trail), изпитал физическите сили и воля на хиляди да вървят до края. Русенецът Петър Ванев го извървя миналата година, като към момента не е известно друг българин да го е извървял.
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Трасето е разположено на юг до границата на САЩ и Мексико, а на север - до границата с Канада, като преминава през различни трасета, жега и студ, суша и сняг. Повечето пътешественици тръгват сами, но по пътя се срещат с хората, решили да извървят трасето.
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Пътят преминава от морското равнище при границата между щатите Орегон и Вашингтон и достига до малко над 4000 м височина при Сиера Невада.
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Всяка година се издават около 3 хил. разрешителни за преминаване на трасето, но се ползват около половината от тях, още по-малко са тези, които успяват да се преборят със себе си и да изминат пътя.
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Краката са подложени на най-голямото изпитание. Петър Ванев разказва, че след изминаването на пътя е установил, че вече носи по-голям номер обувки.
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Тихоокеанският хребетен път е една част от така наречената Тройна корона. Тя включва още две трасета в САЩ - Апалачката пътека, дълга 3500 км и Континенталния преход, 4960 км.
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Петър Ванев е решил да се сдобие с Тройната корона.
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Залез над снега, който и през лятото на 2017 г. не иска да си тръгне.
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Поздрави на всички приключенци, които продължават да следят страничката, от невероятния Grand Canyon, където както се вижда липсват лифтове и ски писти и откъдето отново призовавам #SavePirin, пише Ванев по време на пътешествието си.
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Освен палатка, малко дрехи, газов котлон и друго оборудване, понякога се налага да носиш в раницата и храна за поне две седмици.
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Спирайте брояча!!! 2658 мили от Мексико до Канада!!! Благодаря на всички за страхотната подкрепа през последните 5 месеца и 1 ден. Това пише във "Фейсбук" пътешественикът на 29 август 2017 г., когато изминава и последния километър. На границата между САЩ и Канада.
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Дневник

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Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8376 Неутрално

    Евалла на Петър Ванев !

    karabastun1@abv.bg
  2. 2 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8376 Весело

    И накрая на пътя е станал патагонец! :)

    karabastun1@abv.bg
  3. 3 Профил на Julius
    Julius
    Рейтинг: 458 Неутрално

    Сн. 5 - след цялото това натоварване няма как ходилата да не се сплескат! Не че са пораснали...

  4. 4 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 9594 Неутрално

    Браво за упоритостта :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  5. 5 Профил на пустиняк
    пустиняк
    Рейтинг: 1787 Неутрално

    Браво!

    В България върви смазваща русификация! Чайка - вожд и учител на Цацаров.
  6. 6 Профил на Йоаникий
    Йоаникий
    Рейтинг: 849 Любопитно

    Огромно браво!!! Такива преходи изискват желязна воля и огромно търпение. Това със сигурност го могат много малко хора по света. Интересно за колко време е възможен целият преход....

    Най-високите препятствия са тези, които сами си поставяме.




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