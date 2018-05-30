1/11

Фотогалерия: Да ти порасне кракът от ходене

4240 км. Толкова е дълъг Тихоокеанският хребетен път (Pacific Crest Trail), изпитал физическите сили и воля на хиляди да вървят до края. Русенецът Петър Ванев го извървя миналата година, като към момента не е известно друг българин да го е извървял.