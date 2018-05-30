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Фотогалерия: Да ти порасне кракът от ходене
4240 км. Толкова е дълъг Тихоокеанският хребетен път (Pacific Crest Trail), изпитал физическите сили и воля на хиляди да вървят до края. Русенецът Петър Ванев го извървя миналата година, като към момента не е известно друг българин да го е извървял.
karabastunРейтинг: 8376 Неутрално
Евалла на Петър Ванев !karabastun1@abv.bg
karabastunРейтинг: 8376 Весело
И накрая на пътя е станал патагонец! :)karabastun1@abv.bg
JuliusРейтинг: 458 Неутрално
Сн. 5 - след цялото това натоварване няма как ходилата да не се сплескат! Не че са пораснали...
penetratingРейтинг: 9594 Неутрално
Браво за упоритостта :)Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
пустинякРейтинг: 1787 Неутрално
Браво!В България върви смазваща русификация! Чайка - вожд и учител на Цацаров.
ЙоаникийРейтинг: 849 Любопитно
Огромно браво!!! Такива преходи изискват желязна воля и огромно търпение. Това със сигурност го могат много малко хора по света. Интересно за колко време е възможен целият преход....Най-високите препятствия са тези, които сами си поставяме.