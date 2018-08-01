© Reuters
Георги Кожухаров
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
НЕ съм впечатлен.Нито една.
Този мост във Виетнам си е впечатляваш, както като гледка, така и като архитектурно решение.
Снимки 6 и 3.
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Боян ТаксировРейтинг: 1827 Неутрално
НЕ съм впечатлен.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Нито една.
hamiltonfРейтинг: 3693 Неутрално
Този мост във Виетнам си е впечатляваш, както като гледка, така и като архитектурно решение.
guadeloupe.11Рейтинг: 1046 Неутрално
Снимки 6 и 3.