 
Папа Франциск разговаря с група монахини след аудиенция във Ватикана.

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Папа Франциск разговаря с група монахини след аудиенция във Ватикана.
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Корона и бижута на кралското семейство е Швеция. По-рано се разбра, че <a href="https://www.dnevnik.bg/sviat/2018/08/01/3290418_prestupnici_otkradnaha_dve_koroni_na_shvedskoto/" target="_blank">две от короните са откраднати</a>.
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Да лекуваш кенгуру, Мелбърн, Австралия.
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Колоездач по време на състезание, организирано от Red Bull, преминаващо през цял Сибир. Състезанието е известно като едно от най-тежките, с трасе от 9100 км и продължава 25 дни.
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Охранители седят до статуя на Дева Мария по време на аудиенция на Папа Франциск в Ватикана.
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<a href="https://www.dnevnik.bg/photos/2018/08/01/3290288_fotogaleriia_zlatniiat_most_na_vietnam/?pic=9" target="_blank">"Златният мост" край град Дананг във Виетнам привлече хиляди туристи</a> само за няколко дни след откриването му. Той е разположен на 1400 метра надморска височина над хълмовете Ба На и предлага величествени гледки към околността.<br /><br />
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Ефектът от сушата, Австралия.
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Момент от антиправителствен протест, организиран от здравни работници в Манагуа, Никарагуа.
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Пожарникари се опитват да потушат пожар близо до Лейкпорт, Калифорния.
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Момент от антитерористично учение в Джакарта, Индонезия.
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Демонстрант от опозицията в Зимбабве по време на протест в град Хараре.
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Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

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Коментари (3)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1827 Неутрално

    НЕ съм впечатлен.

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  2. 2 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 3693 Неутрално

    Този мост във Виетнам си е впечатляваш, както като гледка, така и като архитектурно решение.

  3. 3 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 1046 Неутрално

    Снимки 6 и 3.





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