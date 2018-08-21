Фотогалерия: Малка уличка с история в София

 
Дълга е малко над 60 метра и по нея не могат да преминават автомобили. Има само стълби.<br /><br />Столичната улица "Малко Търново" свързва улица "Московска" и булевард "Дондуков" и е изцяло пешеходна. Колкото и да е къса, тя крие много истории.<br /><br />Преди много години това е бил най-краткият път от североизточните махали на Стара София към Градската градина.

© Юлия Лазарова

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Дълга е малко над 60 метра и по нея не могат да преминават автомобили. Има само стълби.<br /><br />Столичната улица "Малко Търново" свързва улица "Московска" и булевард "Дондуков" и е изцяло пешеходна. Колкото и да е къса, тя крие много истории.<br /><br />Преди много години това е бил най-краткият път от североизточните махали на Стара София към Градската градина.
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Днес е изрисувана с графити, парапет минава в средата на стълбите, а вдигнеш ли поглед нагоре, виждаш високи кооперации.
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На междинната площадка на уличката е бил входът към подземията и килиите на столичната милиция, които през през 50-те години на миналия век са се намирали на "Московска" 5 и където са били прибирани несъгласни с режима.
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На същата площадка срещу входа към подземията се е намирал бар "Луна", често посещаван от цар Борис Трети. Барът е бил закрит в средата на 1950 г.
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В началото на улицата при подготовката за павирането на пл. "Княз Ал. Батенберг" с жълти павета през 1905 г. - точно между Двореца и Партийния дом - са открити останки от праисторическо селище на възраст 4500 години.
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Уличката с нейната неповторима архитектура е използвана и за снимачна площадка на много български филми.
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Юлия Лазарова

Юлия Лазарова

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Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Over
    Over
    Рейтинг: 572 Неутрално

    Любимта ми уличка в София. Напомня ми за родния Пловдив.

  2. 2 Профил на malart
    malart
    Рейтинг: 1009 Неутрално

    Хубави места, в които все още няма тълпи туристи с телефони.

    malart.blog.bg
  3. 3 Профил на Мондиана
    Мондиана
    Рейтинг: 1965 Неутрално

    Обиччм да минавам по тази уличка.
    Колко по-хубаво щеше да е без боклуци и драсканици по стените.

  4. 4 Профил на spiegel
    spiegel
    Рейтинг: 1454 Неутрално

    Красива софийска уличка, но за мен винаги е била много зловеща, заради това, което е ставало тук. В края на 50-те от нея са вкарвали на Московска 5 арестуваните за слушане и танцуване на рокендрол младежи. В мазето ги биели по табаните докато не станат като възглавници, карали ги да ги масажират със студена вода докато не спаднат и отново ги биели, ако не успеели. От тук някои ги изпращали за Ловешкия лагер, откъдето повече не се завръщали. Ето един разказ: https://www.24chasa.bg/Article/1712879

  5. 5 Профил на korc
    korc
    Рейтинг: 2182 Неутрално

    Бар Луна работеше и през 70-те години, любимо място на политическата милиция от Московска 5.





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