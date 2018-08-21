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Фотогалерия: Малка уличка с история в София
Дълга е малко над 60 метра и по нея не могат да преминават автомобили. Има само стълби.
Столичната улица "Малко Търново" свързва улица "Московска" и булевард "Дондуков" и е изцяло пешеходна. Колкото и да е къса, тя крие много истории.
Преди много години това е бил най-краткият път от североизточните махали на Стара София към Градската градина.
OverРейтинг: 572 Неутрално
Любимта ми уличка в София. Напомня ми за родния Пловдив.
malartРейтинг: 1009 Неутрално
Хубави места, в които все още няма тълпи туристи с телефони.malart.blog.bg
МондианаРейтинг: 1965 Неутрално
Обиччм да минавам по тази уличка.
Колко по-хубаво щеше да е без боклуци и драсканици по стените.
spiegelРейтинг: 1454 Неутрално
Красива софийска уличка, но за мен винаги е била много зловеща, заради това, което е ставало тук. В края на 50-те от нея са вкарвали на Московска 5 арестуваните за слушане и танцуване на рокендрол младежи. В мазето ги биели по табаните докато не станат като възглавници, карали ги да ги масажират със студена вода докато не спаднат и отново ги биели, ако не успеели. От тук някои ги изпращали за Ловешкия лагер, откъдето повече не се завръщали. Ето един разказ: https://www.24chasa.bg/Article/1712879
korcРейтинг: 2182 Неутрално
Бар Луна работеше и през 70-те години, любимо място на политическата милиция от Московска 5.