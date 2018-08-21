1/16

Фотогалерия: Малка уличка с история в София

Дълга е малко над 60 метра и по нея не могат да преминават автомобили. Има само стълби.

Столичната улица "Малко Търново" свързва улица "Московска" и булевард "Дондуков" и е изцяло пешеходна. Колкото и да е къса, тя крие много истории.

Преди много години това е бил най-краткият път от североизточните махали на Стара София към Градската градина.