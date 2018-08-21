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Дневник
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн.5.
Сн. 3 и 5.
Снимка Номер 1.
Снимка #3! Триест е прекрасен град!
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Peni NikolРейтинг: 9468 Неутрално
Сн.5.
РосиРейтинг: 8171 Неутрално
Сн. 3 и 5.
bat_plamenРейтинг: 3830 Неутрално
Снимка Номер 1.
vassilunРейтинг: 3712 Неутрално
Снимка #3! Триест е прекрасен град!