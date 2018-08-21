 
Мъжкият тапир на име Вале от красноярския зоопарк "Роев ручей" търси прохлада от днешната 30-градусова жега в Сибир.

© Reuters

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Мъжкият тапир на име Вале от красноярския зоопарк "Роев ручей" търси прохлада от днешната 30-градусова жега в Сибир.
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Участници в Световния шампионат за балони с горещ въздух в Австрия наближават финала.
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Залез над Триест.
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Състезател по плуване преминава 50-метровата дистанция на Азиатските игри в Джакарта, Индонезия.
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Заря за деня на Св. Стефан над Дунав в Будапеща. Унгарците отбелязват Стефановден на 20 август, защото на тази дата през 1083 г. основателят на унгарската държава крал Стефан Първи е канонизиран за католически светец. Денят е национален празник на Унгария.
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Руски военни бутат автобус по булевард в Москва.
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Руският президент Владимир Путин поздравява посетителите на годишния международен воено-технически форум "АРМИ" в Патриот Експоцентър в Московска област.
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Иранският президент Хасан Рохани разгледа първия, разработен в страната, <a href="https://www.dnevnik.bg/sviat/2018/08/21/3299333_iran_pokaza_purviia_si_boen_samolet_video/" target="_blank">изтребител</a>. Днес Иран отбелязва националния ден на отбранителната промишленост.
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Златни рибки в парижкия Аквариум. Франция започва кампания за грижа за стотиците златни рибки, изоставяни от собствениците, когато заминават на ваканция.
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Жертвена коза се подава през порта на къща в Пешавар, Пакистан.
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Дневник

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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9468 Неутрално

    Сн.5.

  2. 2 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8171 Неутрално

    Сн. 3 и 5.

  3. 3 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3830 Неутрално

    Снимка Номер 1.

  4. 4 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 3712 Неутрално

    Снимка #3! Триест е прекрасен град!





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