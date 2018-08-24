Фотогалерия: Близалки с папата и сапун с Дева Мария - какво измисли Ирландия за папската визита

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© Reuters

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Посещението на папа Франциск в Ирландия този уикенд ще е първата папска визита от близо 40 години в традиционно католическата страна. На снимката: восъчна фигура на папата в Дъблин.
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Неговата поклонническа мисия в събота и неделя ще го сблъска със страна, преживяла рязка секуларизация след възторженото посрещане там на папа Йоан-Павел Втори през 1979 г.
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По онова време разводите и хомосексуалността бяха незаконни, но сега Ирландия е управлявана от премиер, който не крие, че е гей, а неотдавнашни референдуми либерализираха законите за абортите и легализираха еднополовите бракове. Ирландското католическо съзнание също бе разтърсено от продължаващите над две десетилетия разкрития за поредица сексскандали, свързани със свещеници, и за опити на църквата да прикрива (такива) престъпления.
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Макар че голям брой ирландци все още се самоопределят като католици - 78.3 на сто според преброяването от 2016 г., очаква се Франциск да бъде посрещнат с известна враждебност.
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"Очевидно има много хора, католици, които очакват с вълнение папската визита", каза пред ДПА Мари Колинс - активистка на движението срещу посегателствата, която неотдавна в знак на протест подаде оставка от ватиканска комисия по въпроса. "Но, от друга страна, разбира се, има огромно медийно внимание към кризата с посегателствата... Така че има гняв и ще има някакви протести", добави тя.
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Франциск обеща "нулева толерантност" към педофилията, но при неговото върховенство Ватиканът не успя да установи ясни правила как да се действа към хищните свещеници и епископи, прикриващи действията си.
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Централен момент в програмата му е събитието на стадиона в дъблинския Кроук парк, където Светият отец ще говори пред 2-часова Световна среща на семействата, с която католическата църква ще отбележи ролята на семейството. Очаква се там да присъстват около 70 хил. души.
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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на Jesuit
    Jesuit
    Рейтинг: 1032 Неутрално

    Много кич и лош вкус.

  2. 2 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 2598 Неутрално

    Много кич и лош вкус.
    —цитат от коментар 1 на Jesuit



    До коментар [#1] от "Jesuit":

    Именно,"протестърите" отвращават нормалните хора и постигат обратното на това,което са си поставили за цел.

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10026 Любопитно

    Ирландците ще оближат сладко папата. 😀

  4. 4 Профил на НеКой
    НеКой
    Рейтинг: 1824 Неутрално

    Вън търговците от храмовете.





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