Фотогалерия: Близалки с папата и сапун с Дева Мария - какво измисли Ирландия за папската визита

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Дневник
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Много кич и лош вкус.
Ирландците ще оближат сладко папата. 😀
Вън търговците от храмовете.
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JesuitРейтинг: 1032 Неутрално
Много кич и лош вкус.
deafРейтинг: 2598 Неутрално
До коментар [#1] от "Jesuit":
Именно,"протестърите" отвращават нормалните хора и постигат обратното на това,което са си поставили за цел.
Peni NikolРейтинг: 10026 Любопитно
Ирландците ще оближат сладко папата. 😀
НеКойРейтинг: 1824 Неутрално
Вън търговците от храмовете.