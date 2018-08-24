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Фотогалерия: Близалки с папата и сапун с Дева Мария - какво измисли Ирландия за папската визита

Посещението на папа Франциск в Ирландия този уикенд ще е първата папска визита от близо 40 години в традиционно католическата страна. На снимката: восъчна фигура на папата в Дъблин.