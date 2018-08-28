 
Пилотът Кевин Коулман преминава по трасето на кръг от Световната купа Red Bull Air Race в Казан, Русия. Кадърът е на Red Bull.

© Reuters

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Пилотът Кевин Коулман преминава по трасето на кръг от Световната купа Red Bull Air Race в Казан, Русия. Кадърът е на Red Bull.
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Дневник

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Коментари (9)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 3818 Неутрално

    Не може без снимка от някой ЛГБТ фестивал, неизбежно е...

  2. 2 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1733 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  3. 3 Профил на lone wolf
    lone wolf
    Рейтинг: 2530 Весело

    Сн.4
    За Мелания няма ли едни гумени галоши, бе?

    ТРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ! ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!
  4. 4 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9457 Неутрално

    Сн. 5.

  5. 5 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1528 Весело

    Снимки 1, 2, 5, 7, 11 - Красота!
    Сн 4 - Крака.

  6. 6 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8081 Неутрално

    Сн. 5 .

  7. 7 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8081 Неутрално

    Сн. 5 .

  8. 8 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 993 Неутрално

    Сн. 1 и 5.

  9. 9 Профил на Bramasole
    Bramasole
    Рейтинг: 3917 Неутрално

    Сн. 7.
    https://www.dw.com/bg/хасанкейф-древният-град-който-турция-ще-погребе/a-43368448

    "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул




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