© Reuters
Дневник
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Не може без снимка от някой ЛГБТ фестивал, неизбежно е...
Нито една.
Сн.4За Мелания няма ли едни гумени галоши, бе?
Сн. 5.
Снимки 1, 2, 5, 7, 11 - Красота!Сн 4 - Крака.
Сн. 5 .
Сн. 1 и 5.
Сн. 7.https://www.dw.com/bg/хасанкейф-древният-град-който-турция-ще-погребе/a-43368448
За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.
Вход Регистрация
За да създадете комикс, моля логнете се в профила си.
hamiltonfРейтинг: 3818 Неутрално
Не може без снимка от някой ЛГБТ фестивал, неизбежно е...
Боян ТаксировРейтинг: 1733 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
lone wolfРейтинг: 2530 Весело
Сн.4ТРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ! ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!
За Мелания няма ли едни гумени галоши, бе?
Peni NikolРейтинг: 9457 Неутрално
Сн. 5.
koko65bgРейтинг: 1528 Весело
Снимки 1, 2, 5, 7, 11 - Красота!
Сн 4 - Крака.
РосиРейтинг: 8081 Неутрално
Сн. 5 .
РосиРейтинг: 8081 Неутрално
Сн. 5 .
ikar_01Рейтинг: 993 Неутрално
Сн. 1 и 5.
BramasoleРейтинг: 3917 Неутрално
Сн. 7."Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
https://www.dw.com/bg/хасанкейф-древният-град-който-турция-ще-погребе/a-43368448