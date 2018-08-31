 
Пешеходна пътека в Красноярск, Русия.

© Reuters

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Пешеходна пътека в Красноярск, Русия.
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Демонстрант държи палестинско знаме на протест срещу еврейските селища в село Рас Каркар, близо до Рамала, Западния бряг.
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Юлия Лазарова

Юлия Лазарова

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Коментари (9)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4076 Весело

    Снимки Номера 3 и 6-:)

  2. 2 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8567 Неутрално

    Сн. 3.

  3. 3 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 1438 Неутрално

    Снимка 9.

  4. 4 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1875 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  5. 5 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1777 Весело

    Сн 3.
    Сн 10 - Както беше написал класикът - Тоз който пие бира, той не умира!

  6. 6 Профил на choKo
    choKo
    Рейтинг: 967 Неутрално

    Много интересна галерия, благодаря. Искаме пак всяка седмица или по-често. Браво, Дневник.

  7. 7 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 3154 Неутрално

    Сн3...де го лъвчето?

  8. 8 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10015 Неутрално

    Сн. 3 и 6.

  9. 9 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1875 Неутрално

    До коментар [#7] от "BiGman1":

    Лъвчето е тръгнало да прави каквото си иска, без да пита за разрешение :)

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg




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