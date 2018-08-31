© Reuters
Юлия Лазарова
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Снимки Номера 3 и 6-:)
Сн. 3.
Снимка 9.
Нито една.
Сн 3.Сн 10 - Както беше написал класикът - Тоз който пие бира, той не умира!
Много интересна галерия, благодаря. Искаме пак всяка седмица или по-често. Браво, Дневник.
Сн3...де го лъвчето?
Сн. 3 и 6.
До коментар [#7] от "BiGman1":Лъвчето е тръгнало да прави каквото си иска, без да пита за разрешение :)
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bat_plamenРейтинг: 4076 Весело
Снимки Номера 3 и 6-:)
РосиРейтинг: 8567 Неутрално
Сн. 3.
guadeloupe.11Рейтинг: 1438 Неутрално
Снимка 9.
Боян ТаксировРейтинг: 1875 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
koko65bgРейтинг: 1777 Весело
Сн 3.
Сн 10 - Както беше написал класикът - Тоз който пие бира, той не умира!
choKoРейтинг: 967 Неутрално
Много интересна галерия, благодаря. Искаме пак всяка седмица или по-често. Браво, Дневник.
BiGman1Рейтинг: 3154 Неутрално
Сн3...де го лъвчето?
Peni NikolРейтинг: 10015 Неутрално
Сн. 3 и 6.
Боян ТаксировРейтинг: 1875 Неутрално
До коментар [#7] от "BiGman1":mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Лъвчето е тръгнало да прави каквото си иска, без да пита за разрешение :)