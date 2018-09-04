© Reuters
Георги Кожухаров
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Снимка Номер 12
Снимки 11 и 12
Снимки 11, 12 и 4.
Сн5...
Сн. 11.
Снимка 3.
Сн 1- Красиво!Сн 11 - Величествено!Сн 12 -Редактори на ,, Дневник", не вярвайте чак толкова безкритично на превода в Google
Снимки 12, 1, 11, 7 и 7 - доброЗорците.
Сн. 1, 11 и 12.
Гласувах за снимка 3 заради солидарността си с нормалните хора, които ревностно пазят свободата и правата си от мазните кафяви пръстчета, протягащи се към нея.Иначе - нъцки :)
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bat_plamenРейтинг: 3848 Неутрално
Снимка Номер 12
chicago514Рейтинг: 1277 Неутрално
Снимки 11 и 12
guadeloupe.11Рейтинг: 1395 Неутрално
Снимки 11, 12 и 4.
BiGman1Рейтинг: 3023 Весело
Сн5...
ikar_01Рейтинг: 1010 Неутрално
Сн. 11.
Боян ТаксировРейтинг: 1874 Неутрално
Снимка 3.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
koko65bgРейтинг: 1853 Неутрално
Сн 1- Красиво!
Сн 11 - Величествено!
Сн 12 -Редактори на ,, Дневник", не вярвайте чак толкова безкритично на превода в Google
Peni NikolРейтинг: 9473 Неутрално
Снимки 12, 1, 11, 7 и 7 - доброЗорците.
РосиРейтинг: 8099 Неутрално
Сн. 1, 11 и 12.
Боян ТаксировРейтинг: 1874 Неутрално
Гласувах за снимка 3 заради солидарността си с нормалните хора, които ревностно пазят свободата и правата си от мазните кафяви пръстчета, протягащи се към нея.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Иначе - нъцки :)