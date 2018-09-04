 
Час пик в Санкт Петербург, Русия.

© Reuters

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Час пик в Санкт Петербург, Русия.
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Снимка, направена с дрон, показва националния музей на Бразилия в Рио де Жанейро <a href="https://www.dnevnik.bg/sviat/2018/09/04/3305776_samo_meteoritite_sa_oceleli_ot_pojara_v_nacionalniia/" target="_blank">след пожара</a>, в който бе изпепелена почти цялата колекция.
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Най-малко 65 хил. души присъстваха на концерт в Кемниц срещу расизма снощи, предаде ДПА. През последната седмица източният германски град стана сцена на вълнения и протести на крайната десница след убийството на 26 август на местен жител, за което бяха задържани иракчанин и сириец.
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Фонтанът "Тритон" във Валета, по залез слънце.
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Момент от карнавала West Indian-American Carnival Day в Бруклин, Ню Йорк, САЩ.
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Начало на работния ден за един ваксаджия в Буенос Айрес, Аржентина.
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Залез над Ню Брайтън, Великобритания.
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Доброволци почистват канал в Банкок, Тайланд.
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Полицаи за борба с безредиците влязоха в сблъсъци с участници в протест в Ла Пас, Боливия. Протестът е заради убити хора след акция на полицията по изкореняване на растения кока.
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Фабрика за плюшени играчки, Жиянгсу, Китай.
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Вулканът Вийарика в град Пукон, Чили, напомни за себе си.
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В недрата на изкуствена пещера в долината Леденото море в Шамони, Франция. Тя успява да оцелее въпреки топенето на ледника, в недрата на който е изградена тя.
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Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

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Коментари (10)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3848 Неутрално

    Снимка Номер 12

  2. 2 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 1277 Неутрално

    Снимки 11 и 12

  3. 3 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 1395 Неутрално

    Снимки 11, 12 и 4.

  4. 4 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 3023 Весело

    Сн5...

  5. 5 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 1010 Неутрално

    Сн. 11.

  6. 6 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1874 Неутрално

    Снимка 3.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  7. 7 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1853 Неутрално

    Сн 1- Красиво!
    Сн 11 - Величествено!
    Сн 12 -Редактори на ,, Дневник", не вярвайте чак толкова безкритично на превода в Google

  8. 8 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9473 Неутрално

    Снимки 12, 1, 11, 7 и 7 - доброЗорците.

  9. 9 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8099 Неутрално

    Сн. 1, 11 и 12.

  10. 10 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1874 Неутрално

    Гласувах за снимка 3 заради солидарността си с нормалните хора, които ревностно пазят свободата и правата си от мазните кафяви пръстчета, протягащи се към нея.

    Иначе - нъцки :)

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg




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