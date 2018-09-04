Снимка на деня: Светлината на вулкана Виярика в Чили

 
Вулканът Виярика в град Пукон, Чили.

© Reuters

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Дневник

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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на Jesuit
    Jesuit
    Рейтинг: 1160 Любопитно

    Толкова красиво, че изглежда чак нереално.

  2. 2 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 3920 Неутрално

    Убийствено...

  3. 3 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1874 Неутрално

    Окото на Саурон :))

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  4. 4 Профил на lustmord
    lustmord
    Рейтинг: 2102 Неутрално

    Кратера е доста тесен и същевременно дълбок там - затова и тези сюрреални светлини от лавовото езеро - все едно някой свети с фенерче

  5. 5 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 9749 Неутрално

    Невероятна, неземна снимка!

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  6. 6 Профил на tacheaux
    tacheaux
    Рейтинг: 3625 Неутрално

    Красиво и не съвсем безопасно.





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