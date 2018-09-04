Снимка на деня: Светлината на вулкана Виярика в Чили

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Дневник
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Толкова красиво, че изглежда чак нереално.
Убийствено...
Окото на Саурон :))
Кратера е доста тесен и същевременно дълбок там - затова и тези сюрреални светлини от лавовото езеро - все едно някой свети с фенерче
Невероятна, неземна снимка!
Красиво и не съвсем безопасно.
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JesuitРейтинг: 1160 Любопитно
Толкова красиво, че изглежда чак нереално.
hamiltonfРейтинг: 3920 Неутрално
Убийствено...
Боян ТаксировРейтинг: 1874 Неутрално
Окото на Саурон :))mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
lustmordРейтинг: 2102 Неутрално
Кратера е доста тесен и същевременно дълбок там - затова и тези сюрреални светлини от лавовото езеро - все едно някой свети с фенерче
penetratingРейтинг: 9749 Неутрално
Невероятна, неземна снимка!Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
tacheauxРейтинг: 3625 Неутрално
Красиво и не съвсем безопасно.