Фотогалерия: Духовният водач с козата

 
Президентите на България Румен Радев и на Индия Рам Натх Ковинд откриха днес в София паметник на Махатма Ганди. Индийският държавен глава е на официално посещение в България по покана на българския президент.

© Георги Кожухаров

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Президентите на България Румен Радев и на Индия Рам Натх Ковинд откриха днес в София паметник на Махатма Ганди. Индийският държавен глава е на официално посещение в България по покана на българския президент.
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Паметникът е направен от скулптора Иван Русев, който е реализирал много свои творби в Индия, съобщава БНТ. Той решава да изобрази индийския духовен водач Махатма Ганди заедно с неговата коза. В духа на разбирането си за света, Ганди отива с нея на кръгла маса в британския парламент в Лондон за независимостта на Индия през 1931 година.
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Монументът е от бронз и бял мрамор и е поставен в Южния парк, близо до паметника на Роналд Рейгън.
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Индийският адвокат и политик е известен пацифист, който се бори за човешка свобода. Той е духовният водач на движението за независимост, довело до освобождаването на родината му от британското владичество през 1947 г.
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Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1952 Неутрално

    Един "полугол факир" както Чърчил го нарича, причинил разпада на Британската империя...

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg




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