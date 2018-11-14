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© Reuters

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Служителка във ферма за сладководни раци в езерото Хонгзе, преглежда продукцията, провинция Дзянсу, Китай.
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Дневник

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Коментари (8)
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  1. 1 Профил на Велков
    Велков
    Рейтинг: 2347 Неутрално

    13 ми харесва най-много

  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9755 Неутрално

    Сн. 11 и 2.

  3. 3 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1078 Неутрално

    Сн 1 - Обичаме моряците и рибите и раците.......
    Сн 12 - Полицията в Бангладеш разполага със значително по-нови коли от милицията в България

  4. 4 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8215 Неутрално

    Сн. 1 и 10.

  5. 5 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3972 Неутрално

    Снимка Номер 7

  6. 6 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2481 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  7. 7 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 1890 Неутрално

    Снимка 7.

  8. 8 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 1014 Неутрално

    Снимка :. 7.





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