 
Участник в танц в чест на китайския президент Си Дзинпин, който посетит Папуа Нова Гвинея.

© Reuters

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Участник в танц в чест на китайския президент Си Дзинпин, който посетит Папуа Нова Гвинея.
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Традиционната церемония в Лион по посрещането на <a href="https://www.dnevnik.bg/photos/2018/11/15/3346452_fotogaleriia_novoto_bojole_otnovo_e_tuk/?ref=home_photos" target="_blank">новото божоле</a>.
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Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

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Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1151 Весело

    Сн 1 - Този май с удоволствие би си похапнал мръвка от китайски президент?

  2. 2 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 2521 Неутрално

    Номер 4

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9942 Неутрално

    Сн. 8.

  4. 4 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2516 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  5. 5 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4049 Неутрално

    Снимка Номер 8!

  6. 6 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 1043 Неутрално

    Сн. 2 и 8.





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