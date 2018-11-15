Цитат на деня: Бедността не е грях, когато взимаш 11 хил. лв. заплата 09:21, 15 ное 18 / Цитат на деня 84
koko65bgРейтинг: 1151 Весело
Сн 1 - Този май с удоволствие би си похапнал мръвка от китайски президент?
DDRРейтинг: 2521 Неутрално
Номер 4Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
Peni NikolРейтинг: 9942 Неутрално
Сн. 8.
Боян ТаксировРейтинг: 2516 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
bat_plamenРейтинг: 4049 Неутрално
Снимка Номер 8!
ikar_01Рейтинг: 1043 Неутрално
Сн. 2 и 8.