 
Сутрешен маратон в Ню Делхи, Индия.

© Reuters

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Сутрешен маратон в Ню Делхи, Индия.
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Мигранти от Централна Америка получават храна в център за временно настаняване в Тихуана, Мексико.
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Момиче събира подаръци, хвърлени от фенове, по време на състезанието по фигурно пързаляне Grand Prix Rostelecom Cup 2018 в Москва, Русия.
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Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

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Коментари (11)
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  1. 1 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2751 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  2. 2 Профил на franklin
    franklin
    Рейтинг: 1724 Неутрално

    Сн.13

    "На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10503 Неутрално

    Сн. 3.

  4. 4 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 2686 Весело

    Сн. 9 Надписите по жилетката са големи бисери 😊 Универсални бих казал...

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  5. 5 Профил на Bramasole
    Bramasole
    Рейтинг: 4108 Неутрално

    До коментар [#2] от "franklin":

    Сн. 13 е и моят избор.

    "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
  6. 6 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2751 Неутрално

    До коментар [#5] от "Bramasole":

    "НЕ избирай несъществуващи неща.
    Или, ако ги избираш, трябва да се заредиш с търпение, някой ден да се появят :))"

    Кунфунции.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  7. 7 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2061 Неутрално

    Снимка 13 и за мен.

  8. 8 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1265 Любопитно

    Сн 11 - Това някакъв белоруски филм на ужасите ли е?

  9. 9 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2751 Неутрално

    До коментар [#8] от "koko65bg":

    Аз го разбирам в смисъл на това, че хората се отглеждат като зеленчуци, за нечии нужди.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  10. 10 Профил на xali
    xali
    Рейтинг: 7968 Неутрално

    Снимка 3 :-))

  11. 11 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 3962 Неутрално

    Джогинг в Дели или в Джакарта, или в кой да е от мегаполисите на Китай е изживяване!





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