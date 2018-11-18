© Reuters
Георги Кожухаров
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Нито една.
Сн.13
Сн. 3.
Сн. 9 Надписите по жилетката са големи бисери 😊 Универсални бих казал...
До коментар [#2] от "franklin":Сн. 13 е и моят избор.
До коментар [#5] от "Bramasole":"НЕ избирай несъществуващи неща.Или, ако ги избираш, трябва да се заредиш с търпение, някой ден да се появят :))"Кунфунции.
Снимка 13 и за мен.
Сн 11 - Това някакъв белоруски филм на ужасите ли е?
До коментар [#8] от "koko65bg":Аз го разбирам в смисъл на това, че хората се отглеждат като зеленчуци, за нечии нужди.
Снимка 3 :-))
Джогинг в Дели или в Джакарта, или в кой да е от мегаполисите на Китай е изживяване!
За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.
Вход Регистрация
За да създадете комикс, моля логнете се в профила си.
Боян ТаксировРейтинг: 2751 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
franklinРейтинг: 1724 Неутрално
Сн.13"На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
Peni NikolРейтинг: 10503 Неутрално
Сн. 3.
DDRРейтинг: 2686 Весело
Сн. 9 Надписите по жилетката са големи бисери 😊 Универсални бих казал...Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
BramasoleРейтинг: 4108 Неутрално
До коментар [#2] от "franklin":"Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
Сн. 13 е и моят избор.
Боян ТаксировРейтинг: 2751 Неутрално
До коментар [#5] от "Bramasole":mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
"НЕ избирай несъществуващи неща.
Или, ако ги избираш, трябва да се заредиш с търпение, някой ден да се появят :))"
Кунфунции.
guadeloupe.11Рейтинг: 2061 Неутрално
Снимка 13 и за мен.
koko65bgРейтинг: 1265 Любопитно
Сн 11 - Това някакъв белоруски филм на ужасите ли е?
Боян ТаксировРейтинг: 2751 Неутрално
До коментар [#8] от "koko65bg":mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Аз го разбирам в смисъл на това, че хората се отглеждат като зеленчуци, за нечии нужди.
xaliРейтинг: 7968 Неутрално
Снимка 3 :-))
vassilunРейтинг: 3962 Неутрално
Джогинг в Дели или в Джакарта, или в кой да е от мегаполисите на Китай е изживяване!