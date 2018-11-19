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Снимка на деня: Пуйки на хотел
Две пуйки от Южна Дакота бяха настанени в стая в хотел Willard InterContinental след пристигането им във Вашингтон.
Пуйките ще бъдат именувани и помилвани от президента Доналд Тръмп на церемония в Белия дом за Деня на благодарността.
karabastunРейтинг: 7425 Любопитно
Интересно - какво се случва на ''помилваните'' пуйки, след Деня на благодарността ? :)karabastun1@abv.bg
fje35574291Рейтинг: 1339 Весело
Получават повишение- мисирки. 😁 Сън- спомен не оставя!
zyb18561487Рейтинг: 1719 Неутрално
Мерси, вече съм виждал снимка на Сидеров и Деничка в елитен парижки хотел.
zyb18561487Рейтинг: 1719 Неутрално
Ами сигурно ги изпращат в дом за възрастни пуйки.
tww09306483Рейтинг: 3419 Неутрално
Не са пуйки, ами пуяци... :)Социалистът християнин е по-страшен от социалиста безбожник...! / Ф.М. Достоевски
дерибеевРейтинг: 3473 Весело
пък тука две пуйки (също добре отгледани) останаха без хотелвсеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
plamen_bРейтинг: 2615 Неутрално
Пенсионират се в някоя зоологическа градина или парк:
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Thanksgiving_Turkey_Presentation
Макар че тези пуйки определено са спечелили от пуешката лотария, обикновенно не живеят дълго (може би година, най-много две).
zyb18561487Рейтинг: 1719 Неутрално
Не знам как фотографът е успял да ги накара да се накокошинят едновременно.
FijiРейтинг: 2180 Неутрално
+++++
karabastunРейтинг: 7425 Любопитно
До коментар [#6] от "дерибеев":karabastun1@abv.bg
И тези пуйки май ще бъдат ''помилвани'', щото можело да не бъдат съдени. Щото не искали да се прибират тук. Човешки права…
ivan_ko9Рейтинг: 986 Неутрално
Не знам, как щях да оцелея днес, без тази новина!