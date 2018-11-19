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Снимка на деня: Пуйки на хотел

Две пуйки от Южна Дакота бяха настанени в стая в хотел Willard InterContinental след пристигането им във Вашингтон.

Пуйките ще бъдат именувани и помилвани от президента Доналд Тръмп на церемония в Белия дом за Деня на благодарността.