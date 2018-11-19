 
Две пуйки от Южна Дакота бяха настанени в стая в хотел Willard InterContinental след пристигането им във Вашингтон.<br /><br />Пуйките ще бъдат именувани и помилвани от президента Доналд Тръмп на церемония в Белия дом за Деня на благодарността.

© Associated Press

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Две пуйки от Южна Дакота бяха настанени в стая в хотел Willard InterContinental след пристигането им във Вашингтон.<br /><br />Пуйките ще бъдат именувани и помилвани от президента Доналд Тръмп на церемония в Белия дом за Деня на благодарността.
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Снимка на деня: Пуйки на хотел

Снимка на деня: Пуйки на хотел

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Коментари (11)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 7425 Любопитно

    Интересно - какво се случва на ''помилваните'' пуйки, след Деня на благодарността ? :)

    karabastun1@abv.bg
  2. 2 Профил на fje35574291
    fje35574291
    Рейтинг: 1339 Весело

    Интересно - какво се случва на ''помилваните'' пуйки, след Деня на благодарността ? :)
    —цитат от коментар 1 на karabastun


    Получават повишение- мисирки. 😁

    Сън- спомен не оставя!
  3. 3 Профил на zyb18561487
    zyb18561487
    Рейтинг: 1719 Неутрално

    Мерси, вече съм виждал снимка на Сидеров и Деничка в елитен парижки хотел.

  4. 4 Профил на zyb18561487
    zyb18561487
    Рейтинг: 1719 Неутрално

    Интересно - какво се случва на ''помилваните'' пуйки, след Деня на благодарността ? :)
    —цитат от коментар 1 на karabastun


    Ами сигурно ги изпращат в дом за възрастни пуйки.

  5. 5 Профил на tww09306483
    tww09306483
    Рейтинг: 3419 Неутрално

    Не са пуйки, ами пуяци... :)

    Социалистът християнин е по-страшен от социалиста безбожник...! / Ф.М. Достоевски
  6. 6 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3473 Весело

    пък тука две пуйки (също добре отгледани) останаха без хотел

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  7. 7 Профил на plamen_b
    plamen_b
    Рейтинг: 2615 Неутрално

    Интересно - какво се случва на ''помилваните'' пуйки, след Деня на благодарността ? :)
    —цитат от коментар 1 на karabastun


    Пенсионират се в някоя зоологическа градина или парк:

    https://en.wikipedia.org/wiki/National_Thanksgiving_Turkey_Presentation

    Макар че тези пуйки определено са спечелили от пуешката лотария, обикновенно не живеят дълго (може би година, най-много две).

  8. 8 Профил на zyb18561487
    zyb18561487
    Рейтинг: 1719 Неутрално

    Не знам как фотографът е успял да ги накара да се накокошинят едновременно.

  9. 9 Профил на Fiji
    Fiji
    Рейтинг: 2180 Неутрално

    пък тука две пуйки (също добре отгледани) останаха без хотел
    —цитат от коментар 6 на дерибеев

    +++++

  10. 10 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 7425 Любопитно

    До коментар [#6] от "дерибеев":

    И тези пуйки май ще бъдат ''помилвани'', щото можело да не бъдат съдени. Щото не искали да се прибират тук. Човешки права…

    karabastun1@abv.bg
  11. 11 Профил на ivan_ko9
    ivan_ko9
    Рейтинг: 986 Неутрално

    Не знам, как щях да оцелея днес, без тази новина!





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