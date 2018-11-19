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© Reuters

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Соколи, заснети по изгрев, в пустинята Борг ал Араб на Световния ден на сокола в Александрия, Египет.
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Дневник

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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9408 Неутрално

    Сн. 4 и 10.

  2. 2 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1143 Весело

    Сн 1 - Юнашко пиле!
    Сн 2 - Юнашка участничка!
    Сн3 - Юнашки проститутки!

  3. 3 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4040 Любопитно

    Липсват кадри с ЛГБТ участници,, направо не мога да повярвам?!

  4. 4 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7898 Неутрално

    Сн. 4 и 11.





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