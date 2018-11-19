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Дневник
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 4 и 10.
Сн 1 - Юнашко пиле!Сн 2 - Юнашка участничка!Сн3 - Юнашки проститутки!
Липсват кадри с ЛГБТ участници,, направо не мога да повярвам?!
Сн. 4 и 11.
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Peni NikolРейтинг: 9408 Неутрално
Сн. 4 и 10.
koko65bgРейтинг: 1143 Весело
Сн 1 - Юнашко пиле!
Сн 2 - Юнашка участничка!
Сн3 - Юнашки проститутки!
hamiltonfРейтинг: 4040 Любопитно
Липсват кадри с ЛГБТ участници,, направо не мога да повярвам?!
РосиРейтинг: 7898 Неутрално
Сн. 4 и 11.