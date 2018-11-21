 
Хора протягат ръце, за да събират пари, хвърлени от мюсюлманин по случай празненство по повод рождението на пророка Мохамед в Ахмедабад, Индия.

© Reuters

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Хора протягат ръце, за да събират пари, хвърлени от мюсюлманин по случай празненство по повод рождението на пророка Мохамед в Ахмедабад, Индия.
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Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

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Коментари (9)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4224 Неутрално

    Този път, пълна трагедия...

  2. 2 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8232 Неутрално

    Нито една.

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9782 Неутрално

    Сн. 13 :).

  4. 4 Профил на Кривата на Поасон
    Кривата на Поасон
    Рейтинг: 117 Весело

    То е ясно-Човекът с мисирката!

    Memento Mori
  5. 5 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 9792 Неутрално

    Снимка 8 :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  6. 6 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4049 Неутрално

    Снимки Номера 6 и 8

  7. 7 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 1918 Неутрално

    Снимки 6 и 8.

  8. 8 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 1918 Неутрално

    Снимки 6 и 8.

  9. 9 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 2496 Неутрално

    Сн.1 заслужава си внимателно да се разгледа. Толкова емоции на едно място.

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.




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