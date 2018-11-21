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Георги Кожухаров
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Този път, пълна трагедия...
Нито една.
Сн. 13 :).
То е ясно-Човекът с мисирката!
Снимка 8 :)
Снимки Номера 6 и 8
Снимки 6 и 8.
Сн.1 заслужава си внимателно да се разгледа. Толкова емоции на едно място.
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hamiltonfРейтинг: 4224 Неутрално
Този път, пълна трагедия...
РосиРейтинг: 8232 Неутрално
Нито една.
Peni NikolРейтинг: 9782 Неутрално
Сн. 13 :).
Кривата на ПоасонРейтинг: 117 Весело
То е ясно-Човекът с мисирката!Memento Mori
penetratingРейтинг: 9792 Неутрално
Снимка 8 :)Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
bat_plamenРейтинг: 4049 Неутрално
Снимки Номера 6 и 8
guadeloupe.11Рейтинг: 1918 Неутрално
Снимки 6 и 8.
guadeloupe.11Рейтинг: 1918 Неутрално
Снимки 6 и 8.
DDRРейтинг: 2496 Неутрално
Сн.1 заслужава си внимателно да се разгледа. Толкова емоции на едно място.Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.