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Фотогалерия: Пътешественикът Борис Белев и неговите най-впечатляващи места по света

Морският парк Tun Sakaran

e разположен във водите около гр. Семпорна, Борнео. Той представлява архипелаг от 8 острова, който обхваща 340 кв. км невероятни гледки, коралови рифове, разнообразна морска екосистема. Тук се срещат недокоснати бели пясъчни плажове и люлеещи се кокосови дървета, закътани в кристално чисти води, приканваща плувци и гмуркачи.