1/21
Фотогалерия: Пътешественикът Борис Белев и неговите най-впечатляващи места по света
Морският парк Tun Sakaran
e разположен във водите около гр. Семпорна, Борнео. Той представлява архипелаг от 8 острова, който обхваща 340 кв. км невероятни гледки, коралови рифове, разнообразна морска екосистема. Тук се срещат недокоснати бели пясъчни плажове и люлеещи се кокосови дървета, закътани в кристално чисти води, приканваща плувци и гмуркачи.
gogo2011Рейтинг: 652 Неутрално
Благодаря за споделените снимки и информация! Пожелавам още дълги години сили и възможност за пътешествия!
pafРейтинг: 1217 Неутрално
Прекрасна галерия!