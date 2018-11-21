Фотогалерия: Пътешественикът Борис Белев и неговите най-впечатляващи места по света

 
<strong>Морският парк Tun Sakaran</strong><br /><br />e разположен във водите около гр. Семпорна, Борнео. Той представлява архипелаг от 8 острова, който обхваща 340 кв. км невероятни гледки, коралови рифове, разнообразна морска екосистема. Тук се срещат недокоснати бели пясъчни плажове и люлеещи се кокосови дървета, закътани в кристално чисти води, приканваща плувци и гмуркачи.

© Борис Белев

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<strong>Морският парк Tun Sakaran</strong><br /><br />e разположен във водите около гр. Семпорна, Борнео. Той представлява архипелаг от 8 острова, който обхваща 340 кв. км невероятни гледки, коралови рифове, разнообразна морска екосистема. Тук се срещат недокоснати бели пясъчни плажове и люлеещи се кокосови дървета, закътани в кристално чисти води, приканваща плувци и гмуркачи.
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Първата спирка от екскурзията, възможна с<a href="http://sempornabluereef.com/"> http://sempornabluereef.com</a>, е магнетичният планински остров Бохе Дуланг – вторият по големина от островите с красива изумрудена лагуна с дълбочина от 25 метра, която някога е била част от изчезнал вулканичен кратер. Изкачването по стълбите, водещи до самия връх, не е лесно, но стигнете ли веднъж на върха, ще бъдете посрещнати с най-прекрасната гледка към околните острови. Тя е толкова красива отвъд думите. Трябва да го видите сами.<br /><br />Парка населяват приблизително 2000 души, повечето от които от Баджо, наричани още морски цигани. Те живеят в къщи на колове, импровизирани колиби или просто в лодките си. В самоделни издълбани дървени канута те намират храната си в океана. Всеки път, когато някоя туристическа лодка наближи района им, те тръгват трескаво към нея, за да просят за нещо.
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<strong>Остров Чачауате, Хондурас</strong><br /><br />Един от островите от архипелага Кайос Кочинос (или Хог острови). Остров Чачауате е бил заселен за пръв път, когато кораб с роби от племето Гарифуна се разбива край бреговете му. До съвсем скоро намерилите убежище тук са живеели, като са се хранили само с прясната, уловена от тях риба и събирана дъждовна вода.
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Наскоро островът става и достъпен за туризъм и към него започват да стигат лодки от Roatan, Utila и La Ceiba. Няколко семействата готвят пържена риба или гигантски омари и изпълняват традиционни танци. Членовете на Гарифуна са успели да запазят своята африканска култура и език през вековете. Една от основните фигури на острова е жена на име Нанси, която помага за координиране на дейностите. Има възможност да отседнете в малко тръстиково бунгало за 10 долара на вечер.<br />Не купувайте нищо от костенурки, черупки или корали от децата. Те се опитват да изкарват прехраната си, но това са защитени морски същества.
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<strong>Амазонка</strong><br /><br />се простира на 6600 километра и преминава през почти целия южноамерикански континент. Реката започва в перуанските Анди и криволичи на изток над северната половина на Южна Америка. След това се среща с Атлантическия океан около Бразилия. Размерът й може да се приравни към площта на Австралия. Нейният водосборен басейн обхваща 2 722 000 милиона квадратни мили и се намира в страните от Бразилия, Колумбия, Перу, Венецуела, Еквадор, Боливия и Гвинея.
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Горите на Амазонка заедно с реката са дом на най-високо ниво на биологично разнообразие в света.
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Най-ярък пример за него са рибите: в Амазонка живеят над 3000 вида риби или повече отколкото в целия Атлантически океан. Тук можете да видите и кръвожадните пирани, които плуват на стада и могат за минути да изядат средно голямо животно.
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Пиранята обаче не е единственото опасно същество във водите на реката. В по-плитките зони се крие огромната анаконда, която може да нападне животни с големината на коза.
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<strong>Салар де Уюни, Боливия</strong><br /><br />прилича на пустиня, но вместо пясък, тук ще видите тонове блестяща бяла сол. Това е най-голямото солено езеро в света. Разположено е на 3653 метра надморска височина и покрива невероятните 12.000 кв. км, а покривката му<strong> </strong>достига от 2 до 8 метра дебелина.<br />
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През дъждовния сезон близките езера преливат и тънък слой вода превръща повърхността му в истинско отражение на небето. Солта тук се събира на перфектни конусовидни купчинки и се извозва с камиони.
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На няколко километра от соленото езеро Уюни някога е имало железопътни линии, обслужвали нуждите на солната индустрия. Въпреки че трафикът е бил доста натоварен, с течение на времето минното дело намаляло и локомотивите се превърнали гробището, което сега е туристическа атракция.
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<strong>Cemeterio de Trenes или Гробището на локомотивите </strong>е фотогеничната забележителност, с която турът на<a href="http://www.worldlyadventurer.com/"> www.worldlyadventurer.com</a> най-често започва. Може да се изкачите на ръждясалите вагони или да помислите за вечността, гледайки безкрайните релси, които водят до никъде.
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<strong>Ngorogoro</strong><br /><br />е африканският вариант на Рая. Появил се след избухването на огромен вулкан преди 2-3 милиона години, сега кратерът с площ от 300 кв. километра дава най-големи шансове да се видят африканските диви животни.
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Лъвове, носорози, леопарди, слонове и бизони са "големите пет", които може да срещнеш тук, но те са само една малка част от около 25 000 животни от почти всички видове, които се срещат в Източна Африка. Освен това самият кратер предлага драматични гледки, особено при изгрев слънце. От международното летище "Килиманджаро" може да летите или да карате 55 километра до Аруша, откъдето да организирате обиколки и настаняване вътре и извън кратера.
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В продължение на хиляди години района на кратера е бил заселен от номадски племена, занимаващи се със скотовъдство – масаи. Преди около 200 години те пристигат и колонизират района в значителен брой. Масаите водят традиционен начин на живот в хармония с дивата природа и околната среда.
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Днес са регистрирани 42 200 пастири, които живеят със своя добитък. По време на дъждовете те се отправят към откритите равнини; в сухия сезон се преместват в съседните гори и планински склонове. Масаите могат да вземат животните си в кратера за вода и паша, но да не живеят или да ги отглеждат там.
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<strong>Раджа Ампат</strong><br /><br />е архипелаг, състоящ се от над 1500 малки острова, разположени край бреговете на Западна Папуа, Индонезия. Raja Ampat означава "четирима царе" на индонезийски, а те са четирите основни острова – Вайгео, Мисоол, Салавати, Батанта.
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На територията на островите е регистрирано най-голямо разнообразие на морски живот на Земята според Conservation International. Разнообразието е значително по-голямо от всяка друга област в Кораловия триъгълник, съставен от Индонезия, Малайзия, Филипините, Папуа-Нова Гвинея, Соломоновите острови и Източен Тимор. Срещат се повече от 1500 вида риби, 537 вида корали и 699 вида мекотели.
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Наред с удивителните ландшафти, невероятното гмуркане с шнорхел, дайвинга и безкрайното слънце ще бъдете посрещнати от едни приветливи и усмихнати хора.
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<strong>Водопадите Игуасу</strong><br /><br />са най-голямата система за водопади в света - общо 285 водопадa на ширина 2.7 км. падащи на места от 85 м. Най-високият водопад – Дяволското гърло, представлява У-образна скала, широка 150 и дълга 700 метра, обозначава границата между Бразилия и Аржентина. По-голямата част от курса на река Игуасу преминава през Бразилия, но повечето от каскадите са от аржентинска страна.
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Името "Игуасу" идва от гуарани думите "y" [ɨ], означаващи "вода" и "ùasú" [wasu], което означава "голямо". Легендата казва, че едно божество планирало да се ожени за красива жена на име Наипи, която е избягала със смъртния си любовник Тараба в кану. В ярост божеството нарязва реката, създава водопади и осъжда любовниците за вечно падане. Първият европеец, който записва съществуването на каскадите, бил испанският конквистадор Алвар Нунес Кабеса де Вака през 1541 г.
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, 1927

Дневник

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Коментари (2)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на gogo2011
    gogo2011
    Рейтинг: 652 Неутрално

    Благодаря за споделените снимки и информация! Пожелавам още дълги години сили и възможност за пътешествия!

  2. 2 Профил на paf
    paf
    Рейтинг: 1217 Неутрално

    Прекрасна галерия!





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