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Един от героите на най-новия холивудски коледен филм - "Коледни хроники", се носи по Шесто авеню на парада за Деня благодарността в Ню Йорк. Лентата, в която Кърт Ръсел се превъплъщава в Дядо Коледа излезе на екран в САЩ на 22 ноември.
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Фигурка на жираф е част от украсата Коледа в зоопарка в Лондон.
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Индийско момиченце, облечено в носия, е снимано в лодка преди религиозен фестивал в Мумбай,.<br />
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В столицата на Чили Сантяго се състоя марш срещу сексизма и насилието .
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Мъгла в Мюнхен.
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87-годишната жителка на Салвадор позира в къщата си, изработена от пластмасови бутилки.
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Президентската охрана по време на срещата на високо равнище на страните от Средиземноморието в Рим.
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Жителите на Тайланд отбелязаха Деня на ноемврийското пълнолуние - Лой Кратонг, като пускаха в реката "салове" от бананови кори, натоварени със свещи и плодове.
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Опашка пред касата на "Уолмарт" в деня на големите намаления "Черен петък" в Ню Йорк.
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Служители изливат 99,99% чисто злато в завод за преработка на цветни метали в сибирския град Красноярск, Русия.
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Рибар на плажа Марина в Ченай, Индия.
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Артефакти от 19 в. от кралство Дахомей (на територията на днешен Бенин) са изложени в музея "Ке Бранли" в Париж, Франция.
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Дневник

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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8566 Неутрално

    Сн. 5 и 8.

  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10111 Неутрално

    Сн.8.

  3. 3 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4178 Неутрално

    Снимка Номер 5

  4. 4 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4178 Неутрално

    Снимка Номер 5

  5. 5 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2801 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg




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