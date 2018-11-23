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Фотогалерия: Световните снимки на деня - 23 ноември

Един от героите на най-новия холивудски коледен филм - "Коледни хроники", се носи по Шесто авеню на парада за Деня благодарността в Ню Йорк. Лентата, в която Кърт Ръсел се превъплъщава в Дядо Коледа излезе на екран в САЩ на 22 ноември.