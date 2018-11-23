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Фотогалерия: Световните снимки на деня - 23 ноември
Един от героите на най-новия холивудски коледен филм - "Коледни хроники", се носи по Шесто авеню на парада за Деня благодарността в Ню Йорк. Лентата, в която Кърт Ръсел се превъплъщава в Дядо Коледа излезе на екран в САЩ на 22 ноември.
РосиРейтинг: 8566 Неутрално
Сн. 5 и 8.
Peni NikolРейтинг: 10111 Неутрално
Сн.8.
bat_plamenРейтинг: 4178 Неутрално
Снимка Номер 5
bat_plamenРейтинг: 4178 Неутрално
Снимка Номер 5
Боян ТаксировРейтинг: 2801 Неутрално
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