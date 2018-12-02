 
Нефтена платформа в залива Хамамет край Тунис.

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Нефтена платформа в залива Хамамет край Тунис.
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Поглед към София от Витоша. Градът е покрит от смог.&nbsp;
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Протестите не стихнаха по време на срещата на Г- 20 в Буенос Айрес, Аржентина.
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Процесията &quot;От мрак до светлина&quot; в катедралата на Солсбъри. Службата, свързана както с очакването за раждането на Исус Христос, но и с това за второто му пришествие, се провежда всяка година и продължава три вечери. Тя е съпроводена от музикални изпълнения и четения,&nbsp; по време на които две процесии с големи свещи обикалят цялата сграда на катедралата.&nbsp;
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Демонстранти, носещи жълти жилетки, символ на протеста на французитешофьори срещу по-високите цени за дизелово гориво, се сблъскаха с полицията в Париж, Франция.
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Актьор, облечен като представител на ацтеките, Мексико сити, Мексико.&nbsp;
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Окръг Датиан, провинция Фуджиан, Китай е домакин на конкурса за избор на най-голямото прасе.&nbsp;
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Празниците се оглеждат в магазина на &quot;Диор&quot; в Париж, Франция.
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Момент от състезанието за дресура на коне в свободен стил SAAB, Швеция.&nbsp;
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Запалени по историята са се дегизирали като войници, за да пресъздадат битката на Наполеон при Аустерлиц, състояла се преди 213 г. на територията на днешна Чехия.&nbsp;<br /> History enthusiasts, dressed as soldiers, fight during the re-enactment of Napoleon's famous battle of Austerlitz near the southern Moravian town of Slavkov u Brna, Czech Republic, December 1, 2018. REUTERS/David W Cerny TPX IMAGES OF THE DAY
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Протести на екоактивисти събраха хиляди в Берлин в навечерието на започващата в полския град Катовице среща, на която трябва да се продължат разговорите за климата, започнати в Париж преди няколко години.&nbsp;
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Космическият апарат &quot;Союз MS-11&quot;, който ще превози следващия екип на Международната космическа станция. Съоръжението ще излети от космодрума Байконур.&nbsp;
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Коментари (7)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10438 Неутрално

    Сн. 1.

  2. 2 Профил на xali
    xali
    Рейтинг: 8309 Неутрално

    Снимка 12.

  3. 3 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2120 Неутрално

    Огненото небе от снимка 1.

  4. 4 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2955 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  5. 5 Профил на lone wolf
    lone wolf
    Рейтинг: 2821 Весело

    А, бе! Тоя на сн.11 да не е Путя?
    Вече да не стана партизанин?

    Да разлая троловете!!
  6. 6 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4614 Неутрално

    Може ли да е толкова замърсено в София?!

    скоростен индекс "Y"
  7. 7 Профил на lone wolf
    lone wolf
    Рейтинг: 2821 Весело

    До коментар [#6] от "hamiltonf":


    Може ли да е толкова замърсено в София?!
    —цитат от коментар 6 на hamiltonf


    Че те вече не свикнаха ли с тоя въздух? Не мутираха ли?

    Да разлая троловете!!




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