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Дневник
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 1.
Снимка 12.
Огненото небе от снимка 1.
Нито една.
А, бе! Тоя на сн.11 да не е Путя? Вече да не стана партизанин?
Може ли да е толкова замърсено в София?!
До коментар [#6] от "hamiltonf":
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Peni NikolРейтинг: 10438 Неутрално
Сн. 1.
xaliРейтинг: 8309 Неутрално
Снимка 12.
guadeloupe.11Рейтинг: 2120 Неутрално
Огненото небе от снимка 1.
Боян ТаксировРейтинг: 2955 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
lone wolfРейтинг: 2821 Весело
А, бе! Тоя на сн.11 да не е Путя?Да разлая троловете!!
Вече да не стана партизанин?
hamiltonfРейтинг: 4614 Неутрално
Може ли да е толкова замърсено в София?!скоростен индекс "Y"
lone wolfРейтинг: 2821 Весело
До коментар [#6] от "hamiltonf":
Че те вече не свикнаха ли с тоя въздух? Не мутираха ли? Да разлая троловете!!