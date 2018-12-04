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Дневник
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Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Снимки 9 и 6.
Сн. 3 "Съли - служебното куче "....?!Явно Съли, не се е чувствал като "служебно куче"...Тъжна история....
Снимка три ме просълзи...
Снимки Номера 2 и 10
Снимки 1, 3 6 и 10 :)
Снимка 10.
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Peni NikolРейтинг: 9537 Неутрално
Снимки 9 и 6.
hamiltonfРейтинг: 4242 Неутрално
Сн. 3 "Съли - служебното куче "....?!скоростен индекс "Y"
Явно Съли, не се е чувствал като "служебно куче"...
Тъжна история....
BiGman1Рейтинг: 3519 Разстроено
Снимка три ме просълзи...
bat_plamenРейтинг: 4016 Неутрално
Снимки Номера 2 и 10
penetratingРейтинг: 9658 Неутрално
Снимки 1, 3 6 и 10 :)Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
guadeloupe.11Рейтинг: 1936 Неутрално
Снимка 10.