 
Тренировка на специалните полицейски части (SWAT) на Китай.

© Reuters

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Тренировка на специалните полицейски части (SWAT) на Китай.
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Водолаз, облечен като Дядо Коледа, храни риби в аквариума в Берлин.
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Съли - служебното куче на починалия на 1 декември президент (1989-1993 г.) на САЩ Джордж Х. Буш, присъства на погребението в Хюстън, Тексас, САЩ.
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Украйна обяви, че <a href="https://www.dnevnik.bg/sviat/2018/12/04/3356123_prez_kerchenskiia_protok_otnovo_preminavat_turgovski/" target="_blank">движението на търговски кораби през Керченския проток </a>е възобновено. На снимката: кораби край украинското пристанище Мариупол в Азовско море.
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Индийски командоси показват уменията си на репетиция преди празника за деня на военноморските сили в Мумбай, Индия.
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Националният парк "Найроби", създаден 1946 г., е първият в Кения. Той започва на 7 км от центъра на столицата Найроби и е разположен на площ от 117 кв.км. Вижте още кадри от парка <a href="https://www.dnevnik.bg/photos/2018/12/04/3356185_fotogaleriia_nairobi_-_savana_i_stolica_v_edno/" target="_blank">тук. </a>
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Мъглива утрин в Делхи, Индия.
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Мигранти, част от хилядите хора от Централна Америка, които се опитват да стигнат до Съединените щати, се катерят по граничната ограда край Тихуана, Мексико.
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Фойерверки над коледно дърво в Бейрут, Ливан.
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Дивите патици плуват в река Енисей край Красноярск при температура на въздуха от около минус 30 градуса по Целзий.
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Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" в София е обвита в гъста мъгла и смог.
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Туристи пред мраморната статуя "Нике от Самотраки" в Лувъра в Париж.
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Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9537 Неутрално

    Снимки 9 и 6.

  2. 2 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4242 Неутрално

    Сн. 3 "Съли - служебното куче "....?!

    Явно Съли, не се е чувствал като "служебно куче"...
    Тъжна история....

    скоростен индекс "Y"
  3. 3 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 3519 Разстроено

    Снимка три ме просълзи...

  4. 4 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4016 Неутрално

    Снимки Номера 2 и 10

  5. 5 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 9658 Неутрално

    Снимки 1, 3 6 и 10 :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  6. 6 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 1936 Неутрално

    Снимка 10.





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