 
Днес е Никулден - ден за почит към свети Николай Мирликийски Чудотворец и празник на рибарите, моряците и банкерите.

© Велко Ангелов

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Днес е Никулден - ден за почит към свети Николай Мирликийски Чудотворец и празник на рибарите, моряците и банкерите.
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По традиция, освен да се погрижат за рибата на масата си, множество миряни отиват в храмовете на запалят свещ и да получат благословия.
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За старинния митрополитски храм "Свети Николай Мирликийски Чудотворец" в София има запазени интересни легенди. Тук за първи път църква се е появила още по времето на император Константин Велики.
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На 30 март 1944 г., по време на бомбардировките над София, храмът е разрушен, но единствено иконата на свети Николай оцелява - днес поставена на иконостаса на храма.
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Свети Николай, архиепископ Мирликийски е един от най-почитаните християнски светци. Роден е през III век в Патара (дн. Мала Азия), след праведен монашески живот е избран за архиепископ на гр. Мир, Ликийска област. Умира през 342 г. Светите му мощи днес се намират в италианския град Бари.
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Още в детството си св. Николай е пример на добродетелност и аскетизъм. През целия си живот се отказва от материалните облаги и ги раздава на бедните.
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Преданието гласи, че по време на пътуването му до Божи гроб силна буря застига кораба и убива един от моряците. Свети Николай успокоил морето и възкресил убития моряк.
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Задължителен момент в честването на Никулден е консумацията на риба. Обикновено жените приготвят шаран, тъй като според поверието шаранът е "слуга" на свети Николай.
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В деня на свети Николай на трапезата освен рибник и обредни хлябове, трябва да има и постни ястия: варена царевица, жито, постни сърми, чушки, боб.
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Традицията повелява да се раздава курбан от рибена чорба. На днешния празник имен ден празнуван около 200 хил. българи.
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Велко Ангелов

Велко Ангелов

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Коментари (2)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на v.n.t.news
    v.n.t.news
    Рейтинг: 480 Неутрално

    Пожелавам един спокоен , благ и уютен Никулден на всички !

  2. 2 Профил на XtReMe
    XtReMe
    Рейтинг: 675 Неутрално

    Хубав християнски празник!





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