© Велко Ангелов
Велко Ангелов
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Пожелавам един спокоен , благ и уютен Никулден на всички !
Хубав християнски празник!
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v.n.t.newsРейтинг: 480 Неутрално
Пожелавам един спокоен , благ и уютен Никулден на всички !
XtReMeРейтинг: 675 Неутрално
Хубав християнски празник!