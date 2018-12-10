Донбас на "Шанз-Елизе": Франция разследва руска намеса в протестите на "жълтите жилетки" 23:41, 09 дек 18 / Свят 264
Боян ТаксировРейтинг: 2624 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
koko65bgРейтинг: 1262 Весело
Сн 1 - Рибите които хващат замразени ли са?
Сн 2 - Много странно състезание.
Сн 6 - Много странно празнуване
Сн 7 - Юнашки панди
bat_plamenРейтинг: 3959 Неутрално
Снимки Номера 1 и 7 за днес!
ikar_01Рейтинг: 973 Неутрално
Снимки 1 и 7.
DDRРейтинг: 2288 Весело
Сн. 2 Сега разбрах, от къде идва приказката ”Огън момиче”Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
Jalis IronhammerРейтинг: 2095 Неутрално
сн.1 за мен.Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
РосиРейтинг: 7917 Неутрално
Сн. 1 , 7 и 10.
Peni NikolРейтинг: 9380 Неутрално
Сн. 7, 5 и 20.
Peni NikolРейтинг: 9380 Неутрално
10 а не 20 ☺
vassilunРейтинг: 3821 Неутрално
Оценяване на снимки е голяма глупост! Снимката показва нещо, което съществува. Дали се харесва или не, няма значение!
DDRРейтинг: 2288 Неутрално
До коментар [#10] от "vassilun":Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
Аз за това не гледам конкурсите за Мис.
Веселин ДечевРейтинг: 939 Любопитно
Детето монах.Съболезнования към всички либераст-толерасти за евроатлантическите ви ценности!
Какъв блясък има в очите!