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© Reuters

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Риболов в Сибир. Температурата на въздуха на брега на Енисей край Красноярск, където е правена снимката, е минус 16 градуса по Целзий.
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Коментари (12)
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  1. 1 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2624 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  2. 2 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1262 Весело

    Сн 1 - Рибите които хващат замразени ли са?
    Сн 2 - Много странно състезание.
    Сн 6 - Много странно празнуване
    Сн 7 - Юнашки панди

  3. 3 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3959 Неутрално

    Снимки Номера 1 и 7 за днес!

  4. 4 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 973 Неутрално

    Снимки 1 и 7.

  5. 5 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 2288 Весело

    Сн. 2 Сега разбрах, от къде идва приказката ”Огън момиче”

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  6. 6 Профил на Jalis Ironhammer
    Jalis Ironhammer
    Рейтинг: 2095 Неутрално

    сн.1 за мен.

    Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
  7. 7 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7917 Неутрално

    Сн. 1 , 7 и 10.

  8. 8 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9380 Неутрално

    Сн. 7, 5 и 20.

  9. 9 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9380 Неутрално

    10 а не 20 ☺

  10. 10 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 3821 Неутрално

    Оценяване на снимки е голяма глупост! Снимката показва нещо, което съществува. Дали се харесва или не, няма значение!

  11. 11 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 2288 Неутрално

    До коментар [#10] от "vassilun":

    Аз за това не гледам конкурсите за Мис.

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  12. 12 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 939 Любопитно

    Детето монах.
    Какъв блясък има в очите!

    Съболезнования към всички либераст-толерасти за евроатлантическите ви ценности!




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