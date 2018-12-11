Юнкер е втрещен от заявката на Мей, че ще опита да предоговори условията за Брекзит 11:14, 11 дек 18 / Европа 79
BiGman1Рейтинг: 3751 Весело
Нито една...оня да се пука от яд, че го изпреварих...
koko65bgРейтинг: 1330 Весело
Сн 4 - Този полицай много бос бе!
xaliРейтинг: 7743 Неутрално
Снимка 3.
Peni NikolРейтинг: 9577 Неутрално
Сн. 5 и 2.
ЧардоРейтинг: 2075 Весело
До коментар [#1] от "BiGman1":
Ти му изеде лебо на човеко бре !
В Е С Е Л О ! Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
Боян ТаксировРейтинг: 2709 Неутрално
До коментар [#1] от "BiGman1":mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Аз да не съм някакъв хейтър, че да се пукам от яд за това?
Просто съвсем информативно заявявам, за тези, които се интересуват(а такива има):
Нито една.
DDRРейтинг: 2353 Неутрално
Сн. 11 Много ме кефи "нашенското" циган.е с румънското бомбе в ляво. Ак се е ухилило, все едно е видяло баба си по гащи 😂Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
daskal1Рейтинг: 4310 Весело
До коментар [#7] от "DDR":
Ами, чист французин си е :-)
bat_plamenРейтинг: 4026 Неутрално
Снимки Номера 2 и 5
daskal1Рейтинг: 4310 Весело
До коментар [#6] от "Боян Таксиров":
Така е, аз много се интересувам. Без боян да заяви "Нито една." е като елхата без звездичка на върха, липсва ми този орнамент и това си е :-)
На мен лично ми харесва босият охранител от #4 с дебелото яке. Има ги такива, горе се навлекат, забрадят се, но са боси по чехли и треперят от студ.
DDRРейтинг: 2353 Весело
До коментар [#10] от "daskal1":Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
Е сега елхичка, това ди е направо тамадата на галериите
daskal1Рейтинг: 4310 Весело
До коментар [#11] от "DDR":
Да изчакаме малко да видим, орнамент или arbiter elegantiarum :-)
BiGman1Рейтинг: 3751 Весело
До коментар [#6] от "Боян Таксиров":
Не знам що се обръщаш към мен като аз име не съм визирал...ама ти веднага да се издадеш...като пръднал заек в люцерна...
guadeloupe.11Рейтинг: 1931 Неутрално
Снимка 5, ботаническата градина във Вашингтон, и снимка 2, гъски-лебеди.
РосиРейтинг: 8084 Неутрално
Сн. 2 и 5.