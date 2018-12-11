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© Reuters

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<a href="https://www.dnevnik.bg/photos/2018/12/11/3359887_fotogaleriia_tereza_mei_razpali_oshte_poveche/?ref=home_layer2" target="_blank">Протест се проведе пред сградата на парламента в Лондон против излизането на Великобритания от Европейския съюз.</a>
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Лебеди плуват в езеро в Цюрих, Швейцария.
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Прочутата бронзовата статуя "Безстрашното момиче" на Уолстрийт от днес е на нов адрес – пред Фондовата борса на Ню Йорк.<div><ul><br /> </ul></div>
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Полицай охранява офисите на Обединените нации, където се провежда протест за повторно отваряне на летище Сана в Йемен.
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Кадър от ботаническата градина на Съединените щати във Вашингтон.
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Мигрант, заловен в Средиземно море, слиза от спасителна лодка на пристанището в Малага, Южна Испания.
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Арабски магазин за осветителни тела в град Манама, Бахрейн.
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Активисти от "Грийнпийс" протестират срещу климатичните промени пред Бранденбургската врата в Берлин, Германия.
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Графит на мениджъра на Ливърпул Юрген Клоп в Ливърпул, Великобритания.
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Служители на граничната охрана на САЩ задържат мъж по време на протест в подкрепа на кервана мигранти в Сан Диего, САЩ, близо до граничната стена между Съединените щати и Мексико.
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Протестиращи гледат обръщението на френския президент Еманюел Макрон в Ла Сиота, близо до Марсилия, Франция.
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Музеят "Мадам Тюсо" представи восъчни фигури на бременната принцеса Меган, херцогиня на Съсекс, и принц Хари в Берлин, Германия.
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Юлия Лазарова

Юлия Лазарова

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Коментари (15)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 3751 Весело

    Нито една...оня да се пука от яд, че го изпреварих...

  2. 2 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1330 Весело

    Сн 4 - Този полицай много бос бе!

  3. 3 Профил на xali
    xali
    Рейтинг: 7743 Неутрално

    Снимка 3.

  4. 4 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9577 Неутрално

    Сн. 5 и 2.

  5. 5 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 2075 Весело

    До коментар [#1] от "BiGman1":


    Нито една...оня да се пука от яд, че го изпреварих...
    —цитат от коментар 1 на BiGman1


    Ти му изеде лебо на човеко бре !

    В Е С Е Л О !

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
  6. 6 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2709 Неутрално

    До коментар [#1] от "BiGman1":

    Аз да не съм някакъв хейтър, че да се пукам от яд за това?
    Просто съвсем информативно заявявам, за тези, които се интересуват(а такива има):

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  7. 7 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 2353 Неутрално

    Сн. 11 Много ме кефи "нашенското" циган.е с румънското бомбе в ляво. Ак се е ухилило, все едно е видяло баба си по гащи 😂

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  8. 8 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4310 Весело

    До коментар [#7] от "DDR":

    Ами, чист французин си е :-)

  9. 9 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4026 Неутрално

    Снимки Номера 2 и 5

  10. 10 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4310 Весело

    До коментар [#6] от "Боян Таксиров":

    Така е, аз много се интересувам. Без боян да заяви "Нито една." е като елхата без звездичка на върха, липсва ми този орнамент и това си е :-)

    На мен лично ми харесва босият охранител от #4 с дебелото яке. Има ги такива, горе се навлекат, забрадят се, но са боси по чехли и треперят от студ.

  11. 11 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 2353 Весело

    До коментар [#10] от "daskal1":

    Е сега елхичка, това ди е направо тамадата на галериите

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  12. 12 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4310 Весело

    До коментар [#11] от "DDR":

    Да изчакаме малко да видим, орнамент или arbiter elegantiarum :-)

  13. 13 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 3751 Весело

    До коментар [#6] от "Боян Таксиров":

    Не знам що се обръщаш към мен като аз име не съм визирал...ама ти веднага да се издадеш...като пръднал заек в люцерна...

  14. 14 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 1931 Неутрално

    Снимка 5, ботаническата градина във Вашингтон, и снимка 2, гъски-лебеди.

  15. 15 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8084 Неутрално

    Сн. 2 и 5.





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