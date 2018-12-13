 
На площад "Трокадеро" близо до Айфеловата кула в Париж, Франция.

© Reuters

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На площад "Трокадеро" близо до Айфеловата кула в Париж, Франция.
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Коментари (9)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9951 Неутрално

    Сн. 10 и 2.

  2. 2 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4550 Неутрално

    Когато има бели мечки на снимка, ясно е коя е №1...

    скоростен индекс "Y"
  3. 3 Профил на Тsonkooo
    Тsonkooo
    Рейтинг: 1569 Неутрално

    Снимка 8 - животът е толкова труден.

  4. 4 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1376 Неутрално

    Сн 2 - Дори и не подозирах, че около крайбрежието на Испания има такива вълни. Красиво!
    Сн 4 - Това на снимката да не са индийските депутати?

  5. 5 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 2483 Неутрално

    Снимка 3. Еманципация 😂

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  6. 6 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2014 Неутрално

    Вълните от снимка 2 и снимка 1.

  7. 7 Профил на xali
    xali
    Рейтинг: 8078 Неутрално

    Снимка 4.

  8. 8 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2764 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  9. 9 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4185 Неутрално

    Снимки Номера 1,2 и 10!





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