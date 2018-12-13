Ваклин: Разговорът ми с Иванчева беше с един самозабравил се велможа, който иска да ме унизи 08:57, 13 дек 18 / България 272
Peni NikolРейтинг: 9951 Неутрално
Сн. 10 и 2.
hamiltonfРейтинг: 4550 Неутрално
Когато има бели мечки на снимка, ясно е коя е №1...скоростен индекс "Y"
ТsonkoooРейтинг: 1569 Неутрално
Снимка 8 - животът е толкова труден.
koko65bgРейтинг: 1376 Неутрално
Сн 2 - Дори и не подозирах, че около крайбрежието на Испания има такива вълни. Красиво!
Сн 4 - Това на снимката да не са индийските депутати?
DDRРейтинг: 2483 Неутрално
Снимка 3. Еманципация 😂Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
guadeloupe.11Рейтинг: 2014 Неутрално
Вълните от снимка 2 и снимка 1.
xaliРейтинг: 8078 Неутрално
Снимка 4.
Боян ТаксировРейтинг: 2764 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
bat_plamenРейтинг: 4185 Неутрално
Снимки Номера 1,2 и 10!