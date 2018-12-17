 
Вулкан изригна в Северен Сулавеси, Индонезия.

© Reuters

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Вулкан изригна в Северен Сулавеси, Индонезия.
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Момент от откриването на Световната купа по ски алпийски дисциплини в Алта Бадия, Италия.
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Мис Филипини Катриона Грей спечели конкурса "Мис Вселена" в Банкок, Тайланд.
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Участник в ежегодното състезание, известно като Run Santa Run, в Монтерей, Мексико.
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Жена разхожда куче на "Уолстрийт" в Ню Йорк, САЩ.
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Мъж се вижда през счупен прозорец след взрив на бомба пред сградата на телевизия "Скай" в Атина, Гърция.
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Коментари (7)
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  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9416 Неутрално

    Сн. 1, 2 и 9.

  2. 2 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 1901 Неутрално

    Снимки 1, 11 и 9.

  3. 3 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7943 Неутрално

    Сн. 1, 2 и 11.

  4. 4 Профил на Nil satis nisi optimum
    Nil satis nisi optimum
    Рейтинг: 1521 Неутрално

    Снимка 1 - да напомня на хората, че горделивостта е грях;
    сн. 9 - мечо оправя настроението;
    сн. 5 - и куче да наси...

    disclosure: "УКРАИНА, ГРУЗИЯ, МОЛДОВА не са Русия."
  5. 5 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3985 Весело

    Снимки Номера 3 ,9 и 10!!!!!

  6. 6 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 983 Неутрално

    Снимки 1 и 12.

  7. 7 Профил на Nil satis nisi optimum
    Nil satis nisi optimum
    Рейтинг: 1521 Неутрално

    До коментар [#4] от "Nil satis nisi optimum":

    наси - не си. Моля за извинение...

    disclosure: "УКРАИНА, ГРУЗИЯ, МОЛДОВА не са Русия."




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