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Дневник
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 1, 2 и 9.
Снимки 1, 11 и 9.
Сн. 1, 2 и 11.
Снимка 1 - да напомня на хората, че горделивостта е грях;сн. 9 - мечо оправя настроението;сн. 5 - и куче да наси...
Снимки Номера 3 ,9 и 10!!!!!
Снимки 1 и 12.
До коментар [#4] от "Nil satis nisi optimum":наси - не си. Моля за извинение...
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Peni NikolРейтинг: 9416 Неутрално
Сн. 1, 2 и 9.
guadeloupe.11Рейтинг: 1901 Неутрално
Снимки 1, 11 и 9.
РосиРейтинг: 7943 Неутрално
Сн. 1, 2 и 11.
Nil satis nisi optimumРейтинг: 1521 Неутрално
Снимка 1 - да напомня на хората, че горделивостта е грях;disclosure: "УКРАИНА, ГРУЗИЯ, МОЛДОВА не са Русия."
сн. 9 - мечо оправя настроението;
сн. 5 - и куче да наси...
bat_plamenРейтинг: 3985 Весело
Снимки Номера 3 ,9 и 10!!!!!
ikar_01Рейтинг: 983 Неутрално
Снимки 1 и 12.
Nil satis nisi optimumРейтинг: 1521 Неутрално
До коментар [#4] от "Nil satis nisi optimum":disclosure: "УКРАИНА, ГРУЗИЯ, МОЛДОВА не са Русия."
наси - не си. Моля за извинение...