Фотогалерия: Възходи и падения - кариерата на Моуриньо в "Юнайтед"

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Дневник
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Кога е бил "възходът" на Моу в МЮ, че май съм го пропуснал?!?!?!Наглеца си го получи - Клоп го уволни за трети път!!!!
Снимка 13: победният гол беше срещу Йънг Бойс, не срещу Базел.Ама нищо, нали уж са все швейцарци.
Скапа им отбора Моу, оставя една развалина след себе си. Недалновидна трансферна политика и смазана психика. И за капак финансово ги "обрули"
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selqninРейтинг: 2780 Неутрално
Кога е бил "възходът" на Моу в МЮ, че май съм го пропуснал?!?!?!
Наглеца си го получи - Клоп го уволни за трети път!!!!
nle14520109Рейтинг: 283 Неутрално
Снимка 13: победният гол беше срещу Йънг Бойс, не срещу Базел.
Ама нищо, нали уж са все швейцарци.
pet_fireРейтинг: 4108 Неутрално
Скапа им отбора Моу, оставя една развалина след себе си. Недалновидна трансферна политика и смазана психика. И за капак финансово ги "обрули"