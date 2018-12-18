Фотогалерия: Възходи и падения - кариерата на Моуриньо в "Юнайтед"

 
След две години и половина начело на "Манчестър юнайтед" <a href="https://www.dnevnik.bg/sport/2018/12/18/3363977_manchestur_junaited_uvolni_joze_mourinyo/" target="_blank">Жозе Моуриньо беше уволнен. </a>

© Reuters

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След две години и половина начело на "Манчестър юнайтед" <a href="https://www.dnevnik.bg/sport/2018/12/18/3363977_manchestur_junaited_uvolni_joze_mourinyo/" target="_blank">Жозе Моуриньо беше уволнен. </a>
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Един от най-успешните мениджъри в историята пристигна на "Олд трафорд" през лятото на 2016 г. с надеждите да върне блясъка, който рекордьорът по титли на Англия изгуби след оттеглянето на сър Алекс Фъргюсън.<br /><br />
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Началото беше обнадеждаващо, след като отборът спечели Лига Европа, Купата на лигата и "Къмюнити шилд" в първия сезон на португалеца.
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Вторият сезон на португалеца също беше приет добре. "Юнайтед" завърши втори във Висшата лига (макар и на рекордно изоставане от шампиона "Манчестър сити), което беше голяма крачка напред, след като в предходните четири години се класира шести, пети, четвърти и седми. <br /><br />В Шампионската лига "червените дяволи" преодоляха груповата фаза, но отпаднаха от "Севиля" в осминафиналите.
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Моуриньо определи второто място във Висшата лига миналия сезон като "едно от най-големите ми постижения".
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Ситуацията на "Олд трафорд" изглеждаше спокойна, а през януари Моуриньо дори подписа нов договор до юни 2020 г. Напрежението обаче се покачи сериозно след едно турбулентно лято, в което мениджърът не получи играчите, които искаше да привлече.<div><br /> </div>
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След като клубът похарчи 315 милиона паунда за седем нови футболисти в първите два сезона на Моуриньо, изпълнителният директор Ед Уудуърд (вдясно) реши да ограничи трансферите това лято.
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Отделно Моуриньо влезе в конфликт и с част от играчите, като най-явен беше този със световния шампион с Франция Пол Погба.
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Моуриньо показа нервност през целия сезон, а при гостуването на "Челси" на "Стамфорд бридж" едва не стигна до саморазправа с един от помощник-треньорите в бившия си отбор.
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Моуриньо показва жест с три пръста към феновете на "Челси" заради трите титли, които спечели като мениджър на сините от Лондон.
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Разочароващото начало на сезона превърна Моуриньо във фаворит №1 за уволнение.<br /><br />Ръководството гласува доверие на португалеца, като според медиите в Англия причината беше голямата неустойка в договора на португалеца. Ситуацията обаче продължи да се влошава.
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Моуриньо изведе "Манчестър юнайтед" в 144 официални срещи във всички турнири, като в тях постигна 84 победи, 32 равенства и 28 загуби.
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Радостта на Моуриньо след късния победен гол на Маруан Фелайни срещу "Йънг бойс" (1:0), който класира "Манчестър юнайтед" за осминафиналите на Шампионската лига за втора поредна година.
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<div><a href="https://www.dnevnik.bg/sport/2018/12/16/3362984_s_golove_na_rezervata_shakiri_livurpul_prechupi/" target="_blank">Загубата в дербито с "Ливърпул" (1:3)</a> през уикенда, която беляза най-слабия старт на сезона за "Юнайтед" от 28 години, се оказа последният мач на Моуриньо начело на "червените дяволи". </div>
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Коментари (3)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 2780 Неутрално

    Кога е бил "възходът" на Моу в МЮ, че май съм го пропуснал?!?!?!
    Наглеца си го получи - Клоп го уволни за трети път!!!!

  2. 2 Профил на nle14520109
    nle14520109
    Рейтинг: 283 Неутрално

    Снимка 13: победният гол беше срещу Йънг Бойс, не срещу Базел.
    Ама нищо, нали уж са все швейцарци.

  3. 3 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4108 Неутрално

    Скапа им отбора Моу, оставя една развалина след себе си. Недалновидна трансферна политика и смазана психика. И за капак финансово ги "обрули"





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