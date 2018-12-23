Проект за високи сгради до "Цариградско шосе" получи одобрение от общинския съвет 07:45, 23 дек 18 / Градска среда 72
DDRРейтинг: 2712 Любопитно
Сн. 9 последната мина за въглища. Едно знание, което може би ще се изгуби в Германия.Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
guadeloupe.11Рейтинг: 2155 Неутрално
Снимки 6, 10 и 2.
guadeloupe.11Рейтинг: 2155 Неутрално
Снимки 6, 10 и 2.
РосиРейтинг: 8915 Неутрално
Сн. 2, 4 и 10.