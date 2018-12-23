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© Reuters

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Минувачи край елхата в центъра на София,
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Един от орангутаните, спасени от пожара в зоологическата градина на Честър, Великобритания. Снимката е била публикувана в социалните мрежи и е предоставена на "Ройтерс".
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Работници подготвят леда за Международния фестивал за скулптури от лед и сняг в Харбин, Китай.
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Състезатели, облечени като герои от филма "Аватар", участват в състезание по ходене по въже в провинция Хунан, Китай.
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Жена, облечена като символа на правосъдието и на Френска република Мариан, минава по бул. "Шан-з-Елизе" в близост до Триумфалната арка по време на демонстрация на движението "жълти жилетки" в Париж,
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Мъгла над реките Гари и Тумел в Шотландия, Великобритания.
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Дете бедуин по залез край град Офаким, Израел.
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Момент от протеста срещу заседанието на правителството в Барселона, Испания.
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Миньори целуват символичното последното парче каменни въглища, на церемония по закриването на последната активна мина за въглища в Ботроп, Германия.
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Туристи летят с парашут в курорта Шарм ел-Шейх, южно от Кайро, Египет.
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Работник почиства прозорците на сграда, облечен като Дядо Коледа в Конкон, Чили.
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Към протеста срещу икономическата политика на правителството в Истанбул, Турция.
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Дневник

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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 2712 Любопитно

    Сн. 9 последната мина за въглища. Едно знание, което може би ще се изгуби в Германия.

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  2. 2 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2155 Неутрално

    Снимки 6, 10 и 2.

  3. 3 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2155 Неутрално

    Снимки 6, 10 и 2.

  4. 4 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8915 Неутрално

    Сн. 2, 4 и 10.





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