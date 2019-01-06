Фотогалерия: Българите отбелязват Богоявление

© Стоян Ненов, Reuters
Велко Ангелов
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........ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на ВСИЧКИ БЪЛГАРИ......!!!!!?????....и о.з ПОЛКОВНИЦИ.......!!!!!.....
Странна галерия, от някакво езеро снимки може, а от някои градове на морето не може?!
Богоявление е! Днес небето се отваря за желания!Господи, дано съм жив да дочакам онзи прекрасен януарски Богоявленски ден, през който високият ритуал по освещаването на националните бойни знамена ще бъде извършен и почетен от достойни хора, Божи и републикански служители, недокоснати от тлетворно омърсяване чрез доносничество, рубладжийство и гешефтарство! Амин!
Мачовци ,попове , ямурлуци ... нищо общо с вярата
Честито Богоявление,българи!!!!
Винетку защо не е повел хорото и не се е включил в надпреварата?
До коментар [#1] от "kesh":Вие червените НЯМАТЕ ПРАЗНИК!!!За Вас такъв е рожденият ден на Ленин!!!!Така че не богохулствайте.....
Богоявление си е чисто църковен празник нямащ нищо общо с хора в реки и езера след изпити котли с вино и ракия..
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keshРейтинг: 2500 Весело
........ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на ВСИЧКИ БЪЛГАРИ......!!!!!?????....и о.з ПОЛКОВНИЦИ.......!!!!!.....България НАД ВСИЧКО .....
hamiltonfРейтинг: 4925 Неутрално
Странна галерия, от някакво езеро снимки може, а от някои градове на морето не може?!скоростен индекс "Y"
PracticРейтинг: 2032 Неутрално
Богоявление е! Днес небето се отваря за желания!
Господи, дано съм жив да дочакам онзи прекрасен януарски Богоявленски ден, през който високият ритуал по освещаването на националните бойни знамена ще бъде извършен и почетен от достойни хора, Божи и републикански служители, недокоснати от тлетворно омърсяване чрез доносничество, рубладжийство и гешефтарство! Амин!
джендър дебне в храсталакаРейтинг: 2920 Разстроено
Мачовци ,попове , ямурлуци ... нищо общо с вярата
Willy MesserschmittРейтинг: 4804 Неутрално
Честито Богоявление,българи!!!!До истината се достига с познание!
КайласРейтинг: 786 Любопитно
Винетку защо не е повел хорото и не се е включил в надпреварата?
Willy MesserschmittРейтинг: 4804 Неутрално
До коментар [#1] от "kesh":До истината се достига с познание!
Вие червените НЯМАТЕ ПРАЗНИК!!!За Вас такъв е рожденият ден на Ленин!!!!Така че не богохулствайте.....
keshРейтинг: 2500 Разстроено
.......това са СВЕТЛИ ХРИСТЯНСКИ ПРАЗНИЦИ.......!!!!!!.......не може да си ТОЛКОВА ЛОШ.......!!!!!?????.........ако си истински ХРИСТЯНИН трябва да си ЧУВАЛ за ПРОШКА.......!!!!!!!........ България НАД ВСИЧКО .....
ТанасРейтинг: 2128 Неутрално
Богоявление си е чисто църковен празник нямащ нищо общо с хора в реки и езера след изпити котли с вино и ракия."Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
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