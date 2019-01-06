Фотогалерия: Българите отбелязват Богоявление

 
По традиция на Йордановден мъже играят хора в ледените води на река Тунджа в Калофер.

© Стоян Ненов, Reuters

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По традиция на Йордановден мъже играят хора в ледените води на река Тунджа в Калофер.
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Президентът Румен Радев участва в церемонията по освещаване на бойните знамена на площад "Александър Невски".
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Церемонията бе водена от патриарх Неофит. В нея участваха политици и граждани.
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По традиция по обед на езерото в софийския квартал "Дружба" бе хвърлен кръстът. Смята се, че който го извади, ще бъде здрав през цялата година.
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Въпреки студеното време желаещите да участват в церемонията не бяха малко.
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Вячеслав Борисов спаси кръста на Богоявление за трети път във водите на езерото в столичния квартал "Дружба". Мъжът е от София и участва за осма поредна година в изваждането на кръста. Той пожела здраве и благополучие за всички. В тазгодишния ритуал по изваждането на Светия кръст от водите на езерото в "Дружба" са участвали 51 мъже, като най-възрастният от тях е на 77 години, а най-младият на 18.
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Велко Ангелов

Велко Ангелов

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Коментари (9)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на kesh
    kesh
    Рейтинг: 2500 Весело

    ........ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на ВСИЧКИ БЪЛГАРИ......!!!!!?????....и о.з ПОЛКОВНИЦИ.......!!!!!.....

    България НАД ВСИЧКО .....
  2. 2 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4925 Неутрално

    Странна галерия, от някакво езеро снимки може, а от някои градове на морето не може?!

    скоростен индекс "Y"
  3. 3 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 2032 Неутрално

    Богоявление е! Днес небето се отваря за желания!
    Господи, дано съм жив да дочакам онзи прекрасен януарски Богоявленски ден, през който високият ритуал по освещаването на националните бойни знамена ще бъде извършен и почетен от достойни хора, Божи и републикански служители, недокоснати от тлетворно омърсяване чрез доносничество, рубладжийство и гешефтарство! Амин!

  4. 4 Профил на джендър дебне в храсталака
    джендър дебне в храсталака
    Рейтинг: 2920 Разстроено

    Мачовци ,попове , ямурлуци ... нищо общо с вярата

  5. 5 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 4804 Неутрално

    Честито Богоявление,българи!!!!

    До истината се достига с познание!
  6. 6 Профил на Кайлас
    Кайлас
    Рейтинг: 786 Любопитно

    Винетку защо не е повел хорото и не се е включил в надпреварата?

  7. 7 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 4804 Неутрално

    До коментар [#1] от "kesh":

    Вие червените НЯМАТЕ ПРАЗНИК!!!За Вас такъв е рожденият ден на Ленин!!!!Така че не богохулствайте.....

    До истината се достига с познание!
  8. 8 Профил на kesh
    kesh
    Рейтинг: 2500 Разстроено

    До коментар [#1] от "kesh":Вие червените НЯМАТЕ ПРАЗНИК!!!За Вас такъв е рожденият ден на Ленин!!!!Така че не богохулствайте.....
    —цитат от коментар 7 на Willy Messerschmitt


    .......това са СВЕТЛИ ХРИСТЯНСКИ ПРАЗНИЦИ.......!!!!!!.......не може да си ТОЛКОВА ЛОШ.......!!!!!?????.........ако си истински ХРИСТЯНИН трябва да си ЧУВАЛ за ПРОШКА.......!!!!!!!........

    България НАД ВСИЧКО .....
  9. 9 Профил на Танас
    Танас
    Рейтинг: 2128 Неутрално

    Богоявление си е чисто църковен празник нямащ нищо общо с хора в реки и езера след изпити котли с вино и ракия.
    .

    "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.




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