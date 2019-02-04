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Снимка на деня: Търкалящ се сняг от Англия

Браян Бейлис, служител в горско стопанство в Англия, е успял да заснеме в събота в имота си метеорологично явление, известно като "търкалящ снежни рола". То рядко е документирано и се смята, че се оформя при комбинация от определена температура и влажност, тънък и пухкав сняг, навалял върху ледена кора, и вятър с точната скорост, който да повдигне малка част и да я затъркаля по склон с равен наклон под подходящ ъгъл. "Затова те приличат на малки кръгли бали със сено", допълва Иън Фъргюсън, метеоролог на Би Би Си.