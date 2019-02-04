 
Браян Бейлис, служител в горско стопанство в Англия, е успял да заснеме в събота в имота си метеорологично явление, известно като "търкалящ снежни рола". То рядко е документирано и се смята, че се оформя при комбинация от определена температура и влажност, тънък и пухкав сняг, навалял върху ледена кора, и вятър с точната скорост, който да повдигне малка част и да я затъркаля по склон с равен наклон под подходящ ъгъл. "Затова те приличат на малки кръгли бали със сено", допълва Иън Фъргюсън, метеоролог на Би Би Си.

© Brian Bayliss

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Браян Бейлис, служител в горско стопанство в Англия, е успял да заснеме в събота в имота си метеорологично явление, известно като "търкалящ снежни рола". То рядко е документирано и се смята, че се оформя при комбинация от определена температура и влажност, тънък и пухкав сняг, навалял върху ледена кора, и вятър с точната скорост, който да повдигне малка част и да я затъркаля по склон с равен наклон под подходящ ъгъл. "Затова те приличат на малки кръгли бали със сено", допълва Иън Фъргюсън, метеоролог на Би Би Си.
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Дневник

Дневник

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Коментари (10)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на dma12587967
    dma12587967
    Рейтинг: 1126 Неутрално

    Не мога да повярвам, че е сътворено без човешка намеса.

  2. 2 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 2996 Неутрално

    Напомня ми за нещо, което се случва в момента в Обединеното кралство - то за съжаление определено беше резултат от неразумна човешка дейност.....

  3. 3 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8016 Неутрално

    Някой дух сякаш я търкаля тази топка. Толкова правилна и тя,и пътеката.

  4. 4 Профил на korc
    korc
    Рейтинг: 2046 Неутрално

    Уникално явление, поради необходимостта от много начални условия.

    Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
  5. 5 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 2300 Любопитно

    Природата е всесилна ! ! !
    И когато си играе със снега е красотно ! ! !

    В Е С Е Л О ! ! !

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
  6. 6 Профил на Иван К
    Иван К
    Рейтинг: 2689 Неутрално

    Това е изкуствено направено.
    Ако беше чисто случайно то траекторията трябваше да бъде строго по посоката на наклона.
    Не виждам следи от стъпки. Явно авторите са се погрижили.

    подпис
  7. 7 Профил на XtReMe
    XtReMe
    Рейтинг: 437 Неутрално

    Много красиво и чак нереално!

  8. 8 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4063 Неутрално

    Красиво.

  9. 9 Профил на Apollo Eight
    Apollo Eight
    Рейтинг: 2842 Неутрално

    До коментар [#6] от "Иван К":

    а за вятъра не прочете ли :)

  10. 10 Профил на Манчо
    Манчо
    Рейтинг: 1749 Весело

    За страна, в която може да те тровнат с новичок, а ти да оцелееш - едно стандартно чудо, мисля ;)





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