1/4
Снимка на деня: Търкалящ се сняг от Англия
Браян Бейлис, служител в горско стопанство в Англия, е успял да заснеме в събота в имота си метеорологично явление, известно като "търкалящ снежни рола". То рядко е документирано и се смята, че се оформя при комбинация от определена температура и влажност, тънък и пухкав сняг, навалял върху ледена кора, и вятър с точната скорост, който да повдигне малка част и да я затъркаля по склон с равен наклон под подходящ ъгъл. "Затова те приличат на малки кръгли бали със сено", допълва Иън Фъргюсън, метеоролог на Би Би Си.
dma12587967Рейтинг: 1126 Неутрално
Не мога да повярвам, че е сътворено без човешка намеса.
selqninРейтинг: 2996 Неутрално
Напомня ми за нещо, което се случва в момента в Обединеното кралство - то за съжаление определено беше резултат от неразумна човешка дейност.....
РосиРейтинг: 8016 Неутрално
Някой дух сякаш я търкаля тази топка. Толкова правилна и тя,и пътеката.
korcРейтинг: 2046 Неутрално
Уникално явление, поради необходимостта от много начални условия.Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
ЧардоРейтинг: 2300 Любопитно
Природата е всесилна ! ! !Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
И когато си играе със снега е красотно ! ! !
В Е С Е Л О ! ! !
Иван КРейтинг: 2689 Неутрално
Това е изкуствено направено.подпис
Ако беше чисто случайно то траекторията трябваше да бъде строго по посоката на наклона.
Не виждам следи от стъпки. Явно авторите са се погрижили.
XtReMeРейтинг: 437 Неутрално
Много красиво и чак нереално!
pet_fireРейтинг: 4063 Неутрално
Красиво.
Apollo EightРейтинг: 2842 Неутрално
До коментар [#6] от "Иван К":
а за вятъра не прочете ли :)
МанчоРейтинг: 1749 Весело
За страна, в която може да те тровнат с новичок, а ти да оцелееш - едно стандартно чудо, мисля ;)