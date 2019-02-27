 
Папагали взимат храна от посетител в парк в Лондон, Великобритания.

© Reuters

увеличи
Папагали взимат храна от посетител в парк в Лондон, Великобритания.
виж повече
Модел представя костюм на дизайнера Антъни Вакарело по време на Парижката седмица на модата във Франция.
виж повече
Посетител участва в експеримента Galaxy Lightwave на Световния мобилен конгрес в Барселона, Испания.
виж повече
Участник във фестивала на арабския кон представя танц под акомпанимента на арабска музика в Саудитска Арабия.
виж повече
Голям пожар близо до град Дигъл, Великобритания.
виж повече
Човек се пече на слънце в топлия зимен ден в парк в Брюксел, Белгия.
виж повече
Ученици демонстрират четирикракия робот Mini Cheetah на презентация в Масачузетския технологичен университет в САЩ.
виж повече
Хора преминават в близост до Лондонския мост в час пик.
виж повече
Пилотът на "Мерцедес" Валтери Ботас по време на тестове на пистата в Барселона.
виж повече
Новородено азиатско слонче стои до майка си в зоопарк в Белгия.
виж повече
Хора се ръкуват през граничната ограда между Мексико и Съединените щати по време на религиозна служба, насочена срещу стената, която американският президент Доналд Тръмп настоява да бъде издигната.
виж повече
Момче язди кон на място, където се събират поддръжниците на президента на Нигерия Мухамаду Бухариза.
виж повече
, 2416
Дневник

Дневник

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Снимка на деня: На бал в операта

Снимка на деня: На бал в операта

виж повече
Фотогалерия: Омагьосаното царство на Николай Райнов

Фотогалерия: Омагьосаното царство на Николай Райнов

виж повече
Снимка на деня: Машината, пробиваща тунела за метрото, излезе на повърхността

Снимка на деня: Машината, пробиваща тунела за метрото, излезе на повърхността

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: Омагьосаното царство на Николай Райнов

Фотогалерия: Омагьосаното царство на Николай Райнов

виж повече
Снимка на деня: На бал в операта

Снимка на деня: На бал в операта

виж повече
Коментари (14)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на ''zms15783''
    ''zms15783''
    Рейтинг: 12088 Неутрално

    Снимка 10.

  2. 2 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4205 Весело

    Снимки Номера 1 и 10!!!

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 11368 Неутрално

    Снимки 1, 8 и 10.

  4. 4 Профил на venci4
    venci4
    Рейтинг: 1910 Неутрално

    Очаквайте нощния трол- Боянчо Таксито да се произнесе "Нито една"
    Ако не се произнесе го разбирам- тъжен ден му е поради това, че гейските брошурки не стигнаха до София, демек по-малко покани за децата ни към гей парада?!

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
  5. 5 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 12707 Неутрално

    Силна серия, поздравления!
    Снимки 1, 6, 8, 9, 10 :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  6. 6 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2759 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  7. 7 Профил на Bramasole
    Bramasole
    Рейтинг: 4350 Неутрално

    Подбрани са интересни снимки тази вечер.
    Моят избор - сн. 1 и 10.

    "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
  8. 8 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4859 Весело

    До коментар [#7] от "Bramasole":

    1 и 10 са хубави натуралистични, но и художествената фотография не отстъпва днес 3, 7, и 9.
    Най-ме измъчи #4, Кой е "участникът", дресьорката, конят или...?

  9. 9 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 9216 Неутрално

    Сн. 1 и 10.

  10. 10 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 3004 Неутрално

    1,2,3,4,5,8...Яка галерия днес!Браво!

  11. 11 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2374 Неутрално

    Слончето, снимка 10, и папагалите, снимка 1.
    Присъединявам се.
    До коментар [#7] от "Bramasole":

  12. 12 Профил на ВаняХр.
    ВаняХр.
    Рейтинг: 1081 Неутрално

    Хубави снимки. 2,6,10

  13. 13 Профил на danielv
    danielv
    Рейтинг: 963 Неутрално

    Сн. 1 и 10

  14. 14 Профил на krasenoFski
    krasenoFski
    Рейтинг: 737 Неутрално

    Слончето на снимка 10





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.