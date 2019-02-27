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Дневник
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Снимка 10.
Снимки Номера 1 и 10!!!
Снимки 1, 8 и 10.
Очаквайте нощния трол- Боянчо Таксито да се произнесе "Нито една"Ако не се произнесе го разбирам- тъжен ден му е поради това, че гейските брошурки не стигнаха до София, демек по-малко покани за децата ни към гей парада?!
Силна серия, поздравления!Снимки 1, 6, 8, 9, 10 :)
Нито една.
Подбрани са интересни снимки тази вечер.Моят избор - сн. 1 и 10.
До коментар [#7] от "Bramasole":1 и 10 са хубави натуралистични, но и художествената фотография не отстъпва днес 3, 7, и 9. Най-ме измъчи #4, Кой е "участникът", дресьорката, конят или...?
Сн. 1 и 10.
1,2,3,4,5,8...Яка галерия днес!Браво!
Слончето, снимка 10, и папагалите, снимка 1.Присъединявам се.До коментар [#7] от "Bramasole":
Хубави снимки. 2,6,10
Сн. 1 и 10
Слончето на снимка 10
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''zms15783''Рейтинг: 12088 Неутрално
Снимка 10.
bat_plamenРейтинг: 4205 Весело
Снимки Номера 1 и 10!!!
Peni NikolРейтинг: 11368 Неутрално
Снимки 1, 8 и 10.
venci4Рейтинг: 1910 Неутрално
Очаквайте нощния трол- Боянчо Таксито да се произнесе "Нито една"Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
Ако не се произнесе го разбирам- тъжен ден му е поради това, че гейските брошурки не стигнаха до София, демек по-малко покани за децата ни към гей парада?!
penetratingРейтинг: 12707 Неутрално
Силна серия, поздравления!Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
Снимки 1, 6, 8, 9, 10 :)
Боян ТаксировРейтинг: 2759 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
BramasoleРейтинг: 4350 Неутрално
Подбрани са интересни снимки тази вечер."Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
Моят избор - сн. 1 и 10.
daskal1Рейтинг: 4859 Весело
До коментар [#7] от "Bramasole":
1 и 10 са хубави натуралистични, но и художествената фотография не отстъпва днес 3, 7, и 9.
Най-ме измъчи #4, Кой е "участникът", дресьорката, конят или...?
РосиРейтинг: 9216 Неутрално
Сн. 1 и 10.
NoiseРейтинг: 3004 Неутрално
1,2,3,4,5,8...Яка галерия днес!Браво!
guadeloupe.11Рейтинг: 2374 Неутрално
Слончето, снимка 10, и папагалите, снимка 1.
Присъединявам се.
До коментар [#7] от "Bramasole":
ВаняХр.Рейтинг: 1081 Неутрално
Хубави снимки. 2,6,10
danielvРейтинг: 963 Неутрално
Сн. 1 и 10
krasenoFskiРейтинг: 737 Неутрално
Слончето на снимка 10