© Reuters
Анелия Николова
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 3
Снимка 7
8, 10, 12!
И №1, разбира се! Магичен Истанбул!
Цариград разбира се.
1 и 9
Снимки 10, 3 и 1.
Сн.1 - чете се "Чамлъджа" и означава на български "Елхово"
Нито една.
Снимка 2
Северното сияние, моделките и ...черешовите топчета на непалската армия.:)
1,7,8,10,12
Сн 1 - Магично и мистично!Сн 8 - само от любопитство - държавен балет?? В Австрия??
До коментар [#8] от "pen52398208":Точно така Чамлъджа (Çamlıca)...... чам.... елха....
Сн. 10.
За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.
Вход Регистрация
За да създадете комикс, моля логнете се в профила си.
ikar_01Рейтинг: 1064 Неутрално
Сн. 3
PracticРейтинг: 3040 Неутрално
Снимка 7
ralita68Рейтинг: 1329 Неутрално
8, 10, 12!
ralita68Рейтинг: 1329 Неутрално
И №1, разбира се! Магичен Истанбул!
DDRРейтинг: 3167 Неутрално
Цариград разбира се.Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
daskal1Рейтинг: 4970 Неутрално
1 и 9
Peni NikolРейтинг: 11555 Неутрално
Снимки 10, 3 и 1.
pen52398208Рейтинг: 477 Неутрално
Сн.1 - чете се "Чамлъджа" и означава на български "Елхово"
Боян ТаксировРейтинг: 2844 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
bat_plamenРейтинг: 4297 Неутрално
Снимка 2
тулсаРейтинг: 3052 Неутрално
Северното сияние, моделките и ...черешовите топчета на непалската армия.:)
Tурхан АхмедовРейтинг: 18 Неутрално
1,7,8,10,12
koko65bgРейтинг: 2041 Неутрално
Сн 1 - Магично и мистично!
Сн 8 - само от любопитство - държавен балет?? В Австрия??
eti mehterРейтинг: 4596 Неутрално
До коментар [#8] от "pen52398208":Bukalemun
Точно така Чамлъджа (Çamlıca)...... чам.... елха....
РосиРейтинг: 9384 Неутрално
Сн. 10.