 
Изглед към новата джамия на хълма Камлика в Истанбул, Турция.

© Reuters

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Изглед към новата джамия на хълма Камлика в Истанбул, Турция.
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Кадър от Каракас, Венецуела.
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По залез в Слиема, Малта
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Модели представят колекцията на дизайнера Виргил Алох по време на Седмицата на модата в Париж, Франция.
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Момент от Световната купа по ски в Зеефелд, Австрия.
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Анелия Николова

Анелия Николова

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Коментари (15)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 1064 Неутрално

    Сн. 3

  2. 2 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 3040 Неутрално

    Снимка 7

  3. 3 Профил на ralita68
    ralita68
    Рейтинг: 1329 Неутрално

    8, 10, 12!

  4. 4 Профил на ralita68
    ralita68
    Рейтинг: 1329 Неутрално

    И №1, разбира се! Магичен Истанбул!

  5. 5 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 3167 Неутрално

    Цариград разбира се.

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  6. 6 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4970 Неутрално

    1 и 9

  7. 7 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 11555 Неутрално

    Снимки 10, 3 и 1.

  8. 8 Профил на pen52398208
    pen52398208
    Рейтинг: 477 Неутрално

    Сн.1 - чете се "Чамлъджа" и означава на български "Елхово"

  9. 9 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2844 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  10. 10 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4297 Неутрално

    Снимка 2

  11. 11 Профил на тулса
    тулса
    Рейтинг: 3052 Неутрално

    Северното сияние, моделките и ...черешовите топчета на непалската армия.:)

  12. 12 Профил на Tурхан Ахмедов
    Tурхан Ахмедов
    Рейтинг: 18 Неутрално

    1,7,8,10,12

  13. 13 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 2041 Неутрално

    Сн 1 - Магично и мистично!
    Сн 8 - само от любопитство - държавен балет?? В Австрия??

  14. 14 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 4596 Неутрално

    До коментар [#8] от "pen52398208":

    Точно така Чамлъджа (Çamlıca)...... чам.... елха....

    Bukalemun
  15. 15 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 9384 Неутрално

    Сн. 10.





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