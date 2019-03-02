Фотогалерия: Орхидеи в полите на Витоша

 
В Ботаническата градина на БАН днес беше открита годишната тематична изложба "Орхидеите".

© Велко Ангелов

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В Ботаническата градина на БАН днес беше открита годишната тематична изложба "Орхидеите".
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Семейство Салепови (Орхидеи) е едно от двете най-богати семейства сред цветните растения. Орхидеи се срещат на всички континенти, някои преминават границата на Полярния кръг, други се изкачват над 5000 метра височина, а няколко са се приспособили дори към подземен живот, разказват учените..
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Най-много и най-разнообразни са в тропиците. За ботаниците те са интригуващ обект за изследване, за природолюбителите – приоритетни за опазване, но за повечето хора те са символ на красота и оригиналност.
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Посетителите могат да видят орхидеи пеперуди, синята ванда, цимбидиуми, катлеи и дендробиуми, както и стрелиции, ароматен жасмин, синугандски клеродендрон и други.<br /><br />На снимката: Хибриден зигопеталум
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Изложбата може да се посети всекидневно до 10 март между 10:00 и 17:00 часа. От 12 до 30 март дните за посещение са между вторник и събота, от 10:00 до 16:00 часа. Беседи са предвидени на 2, 3, 4, 9 и 10 март, от 12:00 и от 15:00 часа.
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Градината се намира в полите на Витоша и дотам може да се стигне с автобуси с номера 111 и 64. На снимката: Благороден дендробиум
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Колекцията включва запазени от Царските ботанически години образци като трицветната ванда (Vanda coerulea), гребенестото целогине (Coelogyne cristata), забележителната венерина пантофка (Paphiopedilum insigne)
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Тя притежава и около 100 образеца, дарени от Главната ботаническа градина в Москва. Попълването в последните години е и благодарение на дарени от посетители и фирми в България растения. <br /><br />На снимката: Обикновен салеп - един от най- често срещаните видове в България.
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Слабоизвестен факт е, че на територията на България се срещат около 70 вида диворастящи Салепови. Проучването им в последните десетилетия е с активното участие на специалисти от Ботаническата градина на БАН.<br /><br />На снимката: .Тайванско плейоне
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Ботаниците от БАН са открили 7 от видовете в страната и са установили много нови находища, провежда се и периодично наблюдение на редките видове. На снимката: Психопсис
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Много от видовете орхидеи са редки и защитени, а международната търговия с тях се контролира от конвенцията CITES.
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За повечето хора орхидеите са привлекателни с красивите си и оригинални цветове. Интересът към отглеждането им в Китай датира от древността, а в Европа – от епохата на Великите географски открития.
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В началото те са скъпо хоби само за най-богатата аристокрация, но днес многобройни хибриди могат да се отглеждат в домашни условия.
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Нашата колекция наброява над 250 вида и сорта и в който и сезон да ни посетите ще има цъфтящи растения, обещават организаторите на изложбата.
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Зелените листа са ванилия
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Велко Ангелов

Велко Ангелов

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Коментари (8)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на ''zms15783''
    ''zms15783''
    Рейтинг: 12495 Неутрално

    Ех да, успели сте да уловите красотата. Някои от орхидеите направо опиеняват, лично да си призная ходя за това ;-)

  2. 2 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 3111 Весело

    До коментар [#1] от "''zms15783''":

    Би било още по-опияняващо, ако някой
    джентълмен от старата школа
    Ви подари някой пищен екземпляр!

  3. 3 Профил на ''zms15783''
    ''zms15783''
    Рейтинг: 12495 Неутрално

    До коментар [#2] от "Practic":

    Благодаря, има време. Не бързам :-))

  4. 4 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2929 Весело

    Нито една:)

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  5. 5 Профил на Коте
    Коте
    Рейтинг: 1225 Гневно

    До коментар [#1] от "''zms15783''":

    Ти кога ще научиш граматиката, това запетаите ги слагаш където ти хрумне! Отдавам го на опиянението, но дали е от орхидеите или от нещо друго, само ти си знаеш!

  6. 6 Профил на Лелка
    Лелка
    Рейтинг: 1654 Неутрално

    Прекрасна галерия, благодаря!

  7. 7 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 13069 Неутрално

    Красиви растения, но изглеждат стерилни в необичайна среда, като в зоопарк...

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  8. 8 Профил на Bramasole
    Bramasole
    Рейтинг: 4500 Неутрално

    Красота!
    Разнообразието от цветове създава настроение!

    "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул




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