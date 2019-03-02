Фотогалерия: Орхидеи в полите на Витоша

© Велко Ангелов
Велко Ангелов
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Ех да, успели сте да уловите красотата. Някои от орхидеите направо опиеняват, лично да си призная ходя за това ;-)
До коментар [#1] от "''zms15783''":Би било още по-опияняващо, ако някой джентълмен от старата школаВи подари някой пищен екземпляр!
До коментар [#2] от "Practic":Благодаря, има време. Не бързам :-))
Нито една:)
До коментар [#1] от "''zms15783''":Ти кога ще научиш граматиката, това запетаите ги слагаш където ти хрумне! Отдавам го на опиянението, но дали е от орхидеите или от нещо друго, само ти си знаеш!
Прекрасна галерия, благодаря!
Красиви растения, но изглеждат стерилни в необичайна среда, като в зоопарк...
Красота!Разнообразието от цветове създава настроение!
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''zms15783''Рейтинг: 12495 Неутрално
Ех да, успели сте да уловите красотата. Някои от орхидеите направо опиеняват, лично да си призная ходя за това ;-)
PracticРейтинг: 3111 Весело
До коментар [#1] от "''zms15783''":
Би било още по-опияняващо, ако някой
джентълмен от старата школа
Ви подари някой пищен екземпляр!
''zms15783''Рейтинг: 12495 Неутрално
До коментар [#2] от "Practic":
Благодаря, има време. Не бързам :-))
Боян ТаксировРейтинг: 2929 Весело
Нито една:)mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
КотеРейтинг: 1225 Гневно
До коментар [#1] от "''zms15783''":
Ти кога ще научиш граматиката, това запетаите ги слагаш където ти хрумне! Отдавам го на опиянението, но дали е от орхидеите или от нещо друго, само ти си знаеш!
ЛелкаРейтинг: 1654 Неутрално
Прекрасна галерия, благодаря!
penetratingРейтинг: 13069 Неутрално
Красиви растения, но изглеждат стерилни в необичайна среда, като в зоопарк...Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
BramasoleРейтинг: 4500 Неутрално
Красота!"Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
Разнообразието от цветове създава настроение!