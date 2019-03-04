Читателска фотогалерия: Лирбе

Валидна: от 01 мар, 2019 до 29 мар, 2019
Населено място: София
Компания: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP
Валидна: от 01 мар, 2019 до 29 мар, 2019
Населено място: София
Компания: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP
Валидна: от 01 мар, 2019 до 29 мар, 2019
Населено място: София
Компания: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP
Валидна: от 01 мар, 2019 до 29 мар, 2019
Населено място: София
Компания: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP
Веселин ДечевРейтинг: 2796 Любопитно
Един метър висока купчина камъни не е никакъв град/крепост/църква или каквото и да е друго.Съболезнования към всички либераст-толерасти за евроатлантическите ви ценности!
Какво ще им гледам аз на един метър камънак??
Костадин ИвановРейтинг: 3135 Неутрално
Дечев, ставаш излишно заядлив.Еретик
Бутафорни възстановки ли искаш?
Това са останки от селище, не селище. Никой не те кара да ходиш, щом не искаш.
Веселин ДечевРейтинг: 2796 Весело
До коментар [#2] от "Костадин Иванов":Съболезнования към всички либераст-толерасти за евроатлантическите ви ценности!
Ясно, че са останки.
И критиката ми не е към автора на снимките ни най-малко.
Просто обръщам внимание, че специално във България се очаква да се привличат милиони туристи с един метър камънак. А после се чудим що не ни се получава и идват за алкохолен и секс туризъм.
Депутат 241Рейтинг: 5779 Неутрално
До коментар [#1] от "Веселин Дечев":“Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
Ех, Дечков, личи си, че предшествениците са били степни варвари!
Костадин ИвановРейтинг: 3135 Неутрално
До коментар [#3] от "Веселин Дечев":Еретик
За мен пишман възстановките са по-голямо зло. Около половината наши крепости се търкалят циментови торби, на Татул има даже оголен газбетон. Това което привлича тълпата, отблъсква ценителя.
Слънчака снася повече пари от Царевец, макар че там вдигнаха стените.
Затова предпочитам да ида на Моняк.