Читателска фотогалерия: Лирбе

Интересно откритие, свързано с Лирбе, е идентифицирането на древни надписи на езика на Сиде, който е специфичен за този район. Тяхното съдържание подсказва, че Лирбе е било населявано от хора със същия произход като жителите на Сиде на брега на Средиземно море.