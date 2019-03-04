Читателска фотогалерия: Лирбе

Настрани от основния туристопоток в Тавърските планини (Турция) се намират руините на древното Лирбе.

© baba_zozolana

Настрани от основния туристопоток в Тавърските планини (Турция) се намират руините на древното Лирбе.



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Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 2796 Любопитно

    Един метър висока купчина камъни не е никакъв град/крепост/църква или каквото и да е друго.
    Какво ще им гледам аз на един метър камънак??

    Съболезнования към всички либераст-толерасти за евроатлантическите ви ценности!
  2. 2 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3135 Неутрално

    Дечев, ставаш излишно заядлив.
    Бутафорни възстановки ли искаш?
    Това са останки от селище, не селище. Никой не те кара да ходиш, щом не искаш.

    Еретик
  3. 3 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 2796 Весело

    До коментар [#2] от "Костадин Иванов":

    Ясно, че са останки.
    И критиката ми не е към автора на снимките ни най-малко.
    Просто обръщам внимание, че специално във България се очаква да се привличат милиони туристи с един метър камънак. А после се чудим що не ни се получава и идват за алкохолен и секс туризъм.

    Съболезнования към всички либераст-толерасти за евроатлантическите ви ценности!
  4. 4 Профил на Депутат 241
    Депутат 241
    Рейтинг: 5779 Неутрално

    До коментар [#1] от "Веселин Дечев":
    Ех, Дечков, личи си, че предшествениците са били степни варвари!

    “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
  5. 5 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3135 Неутрално

    До коментар [#3] от "Веселин Дечев":

    За мен пишман възстановките са по-голямо зло. Около половината наши крепости се търкалят циментови торби, на Татул има даже оголен газбетон. Това което привлича тълпата, отблъсква ценителя.
    Слънчака снася повече пари от Царевец, макар че там вдигнаха стените.
    Затова предпочитам да ида на Моняк.

    Еретик




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