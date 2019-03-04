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© Reuters

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Пеликани летят над Дойранското езеро, Северна Македония.
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Танцьорка от училището по самба "Императрис Леополдинсе" се представя по време на първата вечер на карнавалния парад в Рио де Жанейро, Бразилия.
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Модели зад кулисите преди модно ревю, посветено на африканската мода и култура в Найроби, Кения.
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Модел демонстрира костюм на дизайнера Клеър Уайт Келър по време на Парижката седмица на модата, Париж, Франция.
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Индийски свещеник пуши марихуана в помещенията на храма Пашупатинат по време на фестивала Шиваратри в Катманду, Непал.
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Състезатели изчакват реда си зад кулисите по време на състезание по бодибилдинг в Мумбай, Индия.
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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 2731 Неутрално

    Нито една днес..Доста слабичко..Нищо.И утре е ден.

  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10663 Неутрално

    Сн. 9.

  3. 3 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2710 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  4. 4 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5203 Любопитно

    Каква е тази уродщина на сн.5?!

    скоростен индекс "Y"
  5. 5 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3994 Неутрално

    Снимка 1 и 9 за днес!





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