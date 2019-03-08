 
Човек сърфира близо до атомната електроцентрала във Фукушима, Япония.

© Reuters

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Човек сърфира близо до атомната електроцентрала във Фукушима, Япония.
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Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 11516 Неутрално

    Сн. 1.

  2. 2 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 3293 Неутрално

    Днес номер 13

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  3. 3 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2880 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  4. 4 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1988 Весело

    От немайкъде - сн 12. Ама само гледката!

  5. 5 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 9352 Неутрално

    Сн. 5 и 12.





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