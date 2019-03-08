Да се повозиш на автобус, или как със 115 млн. лв. транспортът във Варна не стана по-модерен 14:54, 08 мар 19 / България 103
Peni NikolРейтинг: 11516 Неутрално
Сн. 1.
DDRРейтинг: 3293 Неутрално
Днес номер 13Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
Боян ТаксировРейтинг: 2880 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
koko65bgРейтинг: 1988 Весело
От немайкъде - сн 12. Ама само гледката!
РосиРейтинг: 9352 Неутрално
Сн. 5 и 12.