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© Reuters

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В центъра на Москва се проведоха празникът ‘'Масленица’’, с който се отбелязва краят на зимата.
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Новобранци от индийската армия полагат клетва по време на парад.
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Кадър от лагуна в Никарагуа.
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<a href="https://www.dnevnik.bg/photos/2019/03/09/3402088_fotogaleriia_kinolojkata_izlojba_krufts/?ref=home_photos" target="_blank">Киноложката изложба "Кръфтс"</a> се провежда за поредна година в Бирмингам, Великобритания.
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Момент от демонстрация на движението "жълти жилетки" в Париж, Франция.
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В Киев, Украйна, активисти на украински националистически партии влязоха в сблъсък с полицията по времена митинг с искане за разследване на сигнали за корупция на служители на въоръжените сили.
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Посетител прави снимки на портрет, по време на онлайн търг на аукционна къща "Кристис" на<a href="https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2019/03/10/3401738_fotogaleriia_art_kolekciiata_na_djordj_maikul/" target="_blank"> колекция от картини на Джордж Майкъл в Лондон</a>, Великобритания.
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Поддръжници на опозицията в сблъсък с полицията на митинг срещу правителството на венецуелския президент Никола Мадуро в Каракас, Венецуела.
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Момент от изпълнение на лечителски ритуал за благословия от боговете в село близо до Коломбо, Шри Ланка.
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Кадър от Иркутска област, Русия.
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Около 6500 души се събраха днес в центъра на Москва на <a href="https://www.dnevnik.bg/photos/2019/03/10/3402277_fotogaleriia_6500_dushi_protestirat_za_svobodata_na/" target="_blank">митинг за свободата на интернет,</a> съобщи ТАСС, позовавайки се на данни на министерството на вътрешните работи.
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Протест с искане за спешни мерки за борба с изменението на климата в Амстердам, Холандия.
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Ветровито време на кея в Уимро, Франция.
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Футболен фен по време на мач от Бундеслигата на Германия.
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Анелия Николова

Анелия Николова

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Коментари (9)
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  1. 1 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 2771 Неутрално

    Снимка 10...Идилия...

  2. 2 Профил на zyb18561487
    zyb18561487
    Рейтинг: 3555 Неутрално

    Нумер 9 е най-актюелна -- стачкуващите очни лекари могат да научат някои техники, за които не се налагат инвестиции.

  3. 3 Профил на nema_labavo
    nema_labavo
    Рейтинг: 2156 Неутрално

    Определено сн.10. Красиво е.

  4. 4 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 2059 Неутрално

    Сн 13 - Красиво
    Сн 10 - Студено

  5. 5 Профил на гошо
    гошо
    Рейтинг: 2165 Неутрално

    6 супер демокрация

    гошо
  6. 6 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 3349 Неутрално

    Снимка 13

  7. 7 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 11895 Неутрално

    СН. 13.

  8. 8 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 3010 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  9. 9 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 13006 Весело

    Снимки 5, 10 и 13 :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert




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