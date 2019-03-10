© Reuters
Анелия Николова
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Снимка 10...Идилия...
Нумер 9 е най-актюелна -- стачкуващите очни лекари могат да научат някои техники, за които не се налагат инвестиции.
Определено сн.10. Красиво е.
Сн 13 - КрасивоСн 10 - Студено
6 супер демокрация
Снимка 13
СН. 13.
Нито една.
Снимки 5, 10 и 13 :)
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NoiseРейтинг: 2771 Неутрално
Снимка 10...Идилия...
zyb18561487Рейтинг: 3555 Неутрално
Нумер 9 е най-актюелна -- стачкуващите очни лекари могат да научат някои техники, за които не се налагат инвестиции.
nema_labavoРейтинг: 2156 Неутрално
Определено сн.10. Красиво е.
koko65bgРейтинг: 2059 Неутрално
Сн 13 - Красиво
Сн 10 - Студено
гошоРейтинг: 2165 Неутрално
6 супер демокрациягошо
PracticРейтинг: 3349 Неутрално
Снимка 13
Peni NikolРейтинг: 11895 Неутрално
СН. 13.
Боян ТаксировРейтинг: 3010 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
penetratingРейтинг: 13006 Весело
Снимки 5, 10 и 13 :)Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert