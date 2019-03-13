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Фотогалерия: Световните снимки на деня - 13 март 2019 г.

Човек минава покрай стена с образа на активистката за правата на хомосексуалните и чернокожите Мариел Франко. Стената е близо до мястото, където тя беше застреляна на 14 март миналата година в Рио де Жанейро, Бразилия. След убийството ѝ тя е призната за вдъхновяващ пример за чернокожа жена, която е успяла да преодолее всички трудности и да си спечели място в доминирания предимно от бели хора градски съвет на Рио де Жанейро.