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Фотогалерия: Световните снимки на деня - 13 март 2019 г.
Човек минава покрай стена с образа на активистката за правата на хомосексуалните и чернокожите Мариел Франко. Стената е близо до мястото, където тя беше застреляна на 14 март миналата година в Рио де Жанейро, Бразилия. След убийството ѝ тя е призната за вдъхновяващ пример за чернокожа жена, която е успяла да преодолее всички трудности и да си спечели място в доминирания предимно от бели хора градски съвет на Рио де Жанейро.
hamiltonfРейтинг: 5495 Весело
Няма такъв влак...скоростен индекс "Y"
Peni NikolРейтинг: 10993 Неутрално
Сн. 12.
bat_plamenРейтинг: 4184 Неутрално
Снимки Номера 4 и 12!
PracticРейтинг: 3131 Неутрално
Снимка 12
SStanРейтинг: 812 Неутрално
Само сн.4
BramasoleРейтинг: 4230 Неутрално
Сн. 4 и 12."Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
Боян ТаксировРейтинг: 2860 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
NoiseРейтинг: 2706 Весело
10 и 12 днес.
РосиРейтинг: 8882 Неутрално
Сн. 2 и 10.
franklinРейтинг: 1589 Неутрално
Сн.10 и сн.4"На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
penetratingРейтинг: 11892 Неутрално
Снимки 11 и 12 :)Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
guadeloupe.11Рейтинг: 2266 Неутрално
Конните надбягвания, снимка 10.