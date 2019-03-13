 
Човек минава покрай стена с образа на активистката за правата на хомосексуалните и чернокожите Мариел Франко. Стената е близо до мястото, където тя беше застреляна на 14 март миналата година в Рио де Жанейро, Бразилия. След убийството ѝ тя е призната за вдъхновяващ пример за чернокожа жена, която е успяла да преодолее всички трудности и да си спечели място в доминирания предимно от бели хора градски съвет на Рио де Жанейро.

© Reuters

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Човек минава покрай стена с образа на активистката за правата на хомосексуалните и чернокожите Мариел Франко. Стената е близо до мястото, където тя беше застреляна на 14 март миналата година в Рио де Жанейро, Бразилия. След убийството ѝ тя е призната за вдъхновяващ пример за чернокожа жена, която е успяла да преодолее всички трудности и да си спечели място в доминирания предимно от бели хора градски съвет на Рио де Жанейро.
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Анелия Николова

Анелия Николова

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Коментари (12)
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  1. 1 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5495 Весело

    Няма такъв влак...

    скоростен индекс "Y"
  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10993 Неутрално

    Сн. 12.

  3. 3 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4184 Неутрално

    Снимки Номера 4 и 12!

  4. 4 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 3131 Неутрално

    Снимка 12

  5. 5 Профил на SStan
    SStan
    Рейтинг: 812 Неутрално

    Само сн.4

  6. 6 Профил на Bramasole
    Bramasole
    Рейтинг: 4230 Неутрално

    Сн. 4 и 12.

    "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
  7. 7 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2860 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  8. 8 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 2706 Весело

    10 и 12 днес.

  9. 9 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8882 Неутрално

    Сн. 2 и 10.

  10. 10 Профил на franklin
    franklin
    Рейтинг: 1589 Неутрално

    Сн.10 и сн.4

    "На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
  11. 11 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 11892 Неутрално

    Снимки 11 и 12 :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  12. 12 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2266 Неутрално

    Конните надбягвания, снимка 10.





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