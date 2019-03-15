 
Полярна мечка от зоопарка в Берлин представи за пръв път пред медиите рожбата си.

© Reuters

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Полярна мечка от зоопарка в Берлин представи за пръв път пред медиите рожбата си.
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<a href="https://www.dnevnik.bg/photos/2019/03/15/3405146_fotogaleriia_uchenicite_sreshtu_bezdeistvieto_za/" target="_blank">Ученически стачки с призиви за действия за справяне с климатичните промени</a> се проведоха днес в повече от 1600 града в над 100 страни, съобщиха организаторите, цитирани от ДПА. Кадър от протеста в Лунд, южна Швеция.
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Анелия Николова

Анелия Николова

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Коментари (10)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на ''zms15783''
    ''zms15783''
    Рейтинг: 12900 Неутрално

    Снимка 6.

  2. 2 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1958 Весело

    Сн 1 - Юнашка мечка!
    Сн 2 - Юнашка пеперуда!
    Сн 3 - Юнашка вишна (защото е японска а цъфти в Китай)!
    Останалите снимки до 12 - Юнашки снимки!

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 11372 Неутрално

    Сн. 1, 2 и 3.

  4. 4 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4349 Весело

    Снимки Номера 1, 2, 3 и 4 за днес!

  5. 5 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 2886 Неутрално

    1 , 2,3,4,7...Добра галерия днес! Благодаря!

  6. 6 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 1092 Неутрално

    Сн. 1 и 7.

  7. 7 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2905 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  8. 8 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5679 Неутрално

    Когато има бели мечки на снимка, всички други "бледнеят"...

    скоростен индекс "Y"
  9. 9 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 12254 Весело

    Снимки 2 и 3 :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  10. 10 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4751 Неутрално

    Сн.1 и 3





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