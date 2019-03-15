Терористът от Крайстчърч е носел оръжие с надпис "Шипченски проход 1877-78" 12:23, 15 мар 19 / Свят 376
''zms15783''Рейтинг: 12900 Неутрално
Снимка 6.
koko65bgРейтинг: 1958 Весело
Сн 1 - Юнашка мечка!
Сн 2 - Юнашка пеперуда!
Сн 3 - Юнашка вишна (защото е японска а цъфти в Китай)!
Останалите снимки до 12 - Юнашки снимки!
Peni NikolРейтинг: 11372 Неутрално
Сн. 1, 2 и 3.
bat_plamenРейтинг: 4349 Весело
Снимки Номера 1, 2, 3 и 4 за днес!
NoiseРейтинг: 2886 Неутрално
1 , 2,3,4,7...Добра галерия днес! Благодаря!
ikar_01Рейтинг: 1092 Неутрално
Сн. 1 и 7.
Боян ТаксировРейтинг: 2905 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
hamiltonfРейтинг: 5679 Неутрално
Когато има бели мечки на снимка, всички други "бледнеят"...скоростен индекс "Y"
penetratingРейтинг: 12254 Весело
Снимки 2 и 3 :)Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
pet_fireРейтинг: 4751 Неутрално
Сн.1 и 3