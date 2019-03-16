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Фотогалерия: Сблъсъци между "жълтите жилетки" и полицията в Париж

Френските "жълти жилетки" влязоха в сблъсъци с полицията в района на Триумфалната арка в Париж в 18-ия пореден уикенд от демонстрации срещу президента Еманюел Макрон, предаде Асошиейтед прес.