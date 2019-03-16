© Reuters
Дневник
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Еееех, мъкааа, мъка. И Макрон не можа да случи на матрял.
Тия колко месеца вече протестират? Нали всичко при тях е розови цайси и мед и масло тече от чешмите?Или вече им писна от капитализъм и "демокраДция" и искат промяна? А дано.
Сн. #14, Във Франиця не беше ли забранено да си покриваш лицето ма публично място? Или за черноризци законите не важат?
Макрон вече трябваше да си е подал оставката.
До коментар [#2] от "Taiga":никой не е казвал че там всичко е розово , просто сравнение с разпадналия се кенеф на СССР изглежда така
Днес беше последният ден на популисткия " диалог " на Макрон с французите! Париж е фронтови град !
За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.
Вход Регистрация
За да създадете комикс, моля логнете се в профила си.
442Рейтинг: 1661 Неутрално
Еееех, мъкааа, мъка. И Макрон не можа да случи на матрял.
TaigaРейтинг: 1825 Неутрално
Тия колко месеца вече протестират? Нали всичко при тях е розови цайси и мед и масло тече от чешмите?"АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
Или вече им писна от капитализъм и "демокраДция" и искат промяна? А дано.
Nil satis nisi optimumРейтинг: 1862 Любопитно
Сн. #14, Във Франиця не беше ли забранено да си покриваш лицето ма публично място? Или за черноризци законите не важат?Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
gozamboРейтинг: 3996 Неутрално
Макрон вече трябваше да си е подал оставката.
Opportunity (5498 days on Mars)Рейтинг: 3534 Неутрално
До коментар [#2] от "Taiga":
никой не е казвал че там всичко е розово , просто сравнение с разпадналия се кенеф на СССР изглежда така
faeton.Рейтинг: 2276 Неутрално
Днес беше последният ден на популисткия " диалог " на Макрон с французите! Париж е фронтови град !