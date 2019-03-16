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© Reuters

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Френските "жълти жилетки" влязоха в сблъсъци с полицията в района на Триумфалната арка в Париж в 18-ия пореден уикенд от демонстрации срещу президента Еманюел Макрон, предаде Асошиейтед прес.
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Протестиращите хвърляха димки и други предмети по полицаите и започнаха да блъскат по стъклата на полицейски микробус. <br />Полицията съобщи за 20 ареста. Протестиращите се опитват да вдъхнат нов живот на движението си срещу Макрон и политиката му.
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Франс прес съобщи, че е имало и грабежи на магазини по "Шан-з-Елизе".
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След намалелия брой на участниците в протестите през последните уикенди групите на "жълтите жилетки" организираха десетки митинги и шествия за днес в столицата и други градове.
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В социалните мрежи днешната акция е наречена "Акт-18 - Ултиматум - Цяла Франция в Париж".
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Един от лидерите на "жълтите жилетки" Ерик Друе, каза, коментирайки днешната акция, че очаква активизиране на протестите тази събота.
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Миналата седмица, на 9 март, според данни на вътрешното министерство в демонстрациите в цялата страна са се включили по-малко от 30 000 души. Това бе най-слабата активност на движението в цялата му история. В първия протест, на 17 ноември, участваха 282 000 души.
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Дневник

Дневник

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Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 1661 Неутрално

    Еееех, мъкааа, мъка. И Макрон не можа да случи на матрял.

  2. 2 Профил на Taiga
    Taiga
    Рейтинг: 1825 Неутрално

    Тия колко месеца вече протестират? Нали всичко при тях е розови цайси и мед и масло тече от чешмите?
    Или вече им писна от капитализъм и "демокраДция" и искат промяна? А дано.

    "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
  3. 3 Профил на Nil satis nisi optimum
    Nil satis nisi optimum
    Рейтинг: 1862 Любопитно

    Сн. #14, Във Франиця не беше ли забранено да си покриваш лицето ма публично място? Или за черноризци законите не важат?

    Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
  4. 4 Профил на gozambo
    gozambo
    Рейтинг: 3996 Неутрално

    Макрон вече трябваше да си е подал оставката.

  5. 5 Профил на Opportunity (5498 days on Mars)
    Opportunity (5498 days on Mars)
    Рейтинг: 3534 Неутрално

    До коментар [#2] от "Taiga":

    никой не е казвал че там всичко е розово , просто сравнение с разпадналия се кенеф на СССР изглежда така

  6. 6 Профил на faeton.
    faeton.
    Рейтинг: 2276 Неутрално

    Днес беше последният ден на популисткия " диалог " на Макрон с французите! Париж е фронтови град !





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