Фотогалерия: Люк Бесон на 60 години

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© Asscociated Press

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Френският режисьор, сценарист и продуцент Люк Бесон е роден в Париж на 18 март 1959 г. и днес навършва 60 години.<br /><br />На снимката: Люк Бесон със съпругата си Виржини Сила на фестивала в Кан през 2011 г.
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Сред най-известните му филми са "Петият елемент", "Такси", "Леон", "Никита", "Жана д'Арк" и "Уасаби". Той е и в сценарния екип на филми като "Бандитки", "Колумбиана и "Люси".<br /><br />На снимката: На премиера в Пекин режисьорът поздравява публиката през 2015 г.
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И двамата родители на Бесон са треньори по гмуркане. В ранните си детски години той мечтае да стане морски биолог. До 10-годишна възраст обикаля с тях курортите из Италия, Югославия и Гърция. Когато се връщат да живеят във Франция обаче, родителите му се развеждат. <br /><br />На снимката: Люк Бесон представя "Валериан и хилядите планети" на международния Комик-Кон в Сан Диего през 2016 г.
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На 17-годишна възраст Бесон претърпява инцидент по време на гмуркане, заради който трябва да прекрати това си занимание завинаги. През 2000 г. в интервю за "Гардиън" разказва как след този инцидент решил да напише на лист всичките си способности и открил, че писането, изображенията и правенето на снимки му доставят удоволствие, и затова решил, че може би киното е неговото нещо. Братът на негов приятел бил трети асистент в един късометражен филм и това била първата му близка среща с филмовия свят.<br /><br />На снимката: В Пекин през 2015 г.
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Смята се, че пише черновата за "Безкрайна синева", докато е още юноша. От скука Бесон започва да пише истории, сред които е и основата за това, което по-късно се превръща в "Петият елемент" (1997) - един от най-популярните му филми. Вдъхновен е от френските комикси, които чете като тийнейджър. Той режисира и е съавтор на сценария на научнофантастичната класика заедно с Робърт Марк Камен.
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На 18 години Бесон се връща в родния Париж, където работи като асистент на няколко режисьори, прави три късометражни и един документален филм и няколко реклами, след което се мести за кратко в САЩ, а когато отново се връща във Франция, основава собствена продуцентска компания.<br /><br />
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От края на XX в. досега Бесон е сценарист и продуцент на редица екшън филми, сред които поредиците "Такси" (1998 – 2007) и "Транспортер" (2002 – 2008), филмът с Джет Ли "Целувката на дракона".
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Трите филма "Твърде лично" с Лиъм Нийсън в главната роля постигат огромен успех, като вторият от тях се превръща в най-успешния френски износ в киното.<br /><br />На снимката: Бесон заедно с модела Кара Делевин, Дейн Дехаан и Виржини Бесон-Сила представят филма "Валериана и хилядата планети" в Сан Диего през 2016 г.
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Редица критици го описват като най-холивудския френски режисьор.
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Определят го и като един от топ продуцентите, който е успял да направи революция в екшън жанра заради начина, по който драматизира страданието на героите си като съзнателно противопоставяне на човешката деградация.
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Бил е женен четири пъти. Първият път е през 1986 г. за актрисата Ан Парио, която играе в неговия филм "Никита" през 1990 г. Двамата имат дъщеря Жулиет, родена през 1987 г. Развеждат се през 1991 г.
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Втората му съпруга е актрисата и режисьор Майуен ле Беско, с която започва да се среща, когато той е на 31, а тя - на 15 години. Женят се в края на 1992 г., когато Ле Беско (тогава на 16) е бременна с дъщеря им Шана, родена през 1993 г. Тя твърди, че връзката им вдъхновява филма на Бесон "Леон", чийто сценарий включва емоционалните отношения между възрастен мъж и 12-годишно момиче. Бракът им приключва през 1997 г., когато той започва връзка с актрисата Мила Йовович по време на снимките на "Петият елемент" (1997). Жени се за 22-годишната актриса, когато той е на 38, и се развеждат през 1999 г.
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През 2004 г. на възраст 45 години се жени за филмовия продуцент Виржини Сила. Двойката има три деца: Талия, Сатийн и Мао Бесон.
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Миналата година Бесон бе обвинен в изнасилване от актрисата Санд ван Рой, както и други актриси, пожелали да останат анонимни. Неговият адвокат обяви, че Бесон категорично отрича тези обвинения, както и че обвинителката е личност, която той познава и спрямо която никога не се е държал неподходящо. Други пет жени също го обвиниха с подобни твърдения.<br /><br />В началото на тази година адвокатите му обявиха, че обвиненията за изнасилване от Санд ван Рой са били отхвърлени от прокурорите, но и че прокуратурата е започнала разследване по другите обвинения.
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Коментари (8)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на man_un
    man_un
    Рейтинг: 2725 Неутрално

    Голям майстор и сваляч. Да е жив и здрав.

  2. 2 Профил на Kiril
    Kiril
    Рейтинг: 2312 Неутрално

    ''Tя твърди, че връзката им вдъхновява филма на Бесон "Леон"..."

    Доста интересно. Ще го гледам пак довечера.

    https://imdb.com/title/tt1279083/ + http://socrates.else.is/ + https://chitanka.info/books/category/filosofia + https://tutanota.com
  3. 3 Профил на WWW
    WWW
    Рейтинг: 1147 Неутрално

    не го знам кои е

  4. 4 Профил на Payakoff
    Payakoff
    Рейтинг: 512 Неутрално

    „Tя твърди, че връзката им вдъхновява филма на Бесон „Леон“...“
    Интересно, кой от двамата е образът на наемният убиец Леон? :)

    Post tenebras spero lucem
  5. 5 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 11262 Неутрално

    Има чудесни филми.
    Не знаех, че е толкова "потентен" и в живота...

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  6. 6 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
    МОЙШЕ ТОЛКОЗ
    Рейтинг: 1318 Весело

    Кой каквото ще да каже, ама Люк Бесон НЯМА скучен филм😀Поне от тези които съм гледал де, "Валериана" не ссъм го гледал. Почти като Тарантино (с едно изключение-"Гадните копИлИта"-2-3 пъти съм се опитвал да го изгледам целия и не успявам).

    П.С. Същото важи и за братята Коен-НЯМАТ скучен филм. С изключение на "Баладата на Бъстър Скръгс", който...а'е нЕма нужда, кой съм аз да им критикувам филмите😀!

    THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
  7. 7 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 3273 Весело

    "Такси" е класическа комедия!

  8. 8 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
    МОЙШЕ ТОЛКОЗ
    Рейтинг: 1318 Весело

    До коментар [#3] от "WWW":

    вЕввам ти! Мос'филм не го искат, по разбираеми причини😀!

    Което не разбирам е к'о те напъва да демонстрираш...кусурите си (меко казано) с този ти коментар? Ааа, забравих, получаваш по червонец за коментар, сори😀!

    THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!




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