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Фотогалерия: Люк Бесон на 60 години

Френският режисьор, сценарист и продуцент Люк Бесон е роден в Париж на 18 март 1959 г. и днес навършва 60 години.

На снимката: Люк Бесон със съпругата си Виржини Сила на фестивала в Кан през 2011 г.