Фотогалерия: Люк Бесон на 60 години

След тайно гласуване БСП определи Елена Йончева за водач на евролистата 16:21, 17 мар 19 / Политика 358
man_unРейтинг: 2725 Неутрално
Голям майстор и сваляч. Да е жив и здрав.
KirilРейтинг: 2312 Неутрално
''Tя твърди, че връзката им вдъхновява филма на Бесон "Леон"..."https://imdb.com/title/tt1279083/ + http://socrates.else.is/ + https://chitanka.info/books/category/filosofia + https://tutanota.com
Доста интересно. Ще го гледам пак довечера.
WWWРейтинг: 1147 Неутрално
не го знам кои е
PayakoffРейтинг: 512 Неутрално
„Tя твърди, че връзката им вдъхновява филма на Бесон „Леон“...“Post tenebras spero lucem
Интересно, кой от двамата е образът на наемният убиец Леон? :)
penetratingРейтинг: 11262 Неутрално
Има чудесни филми.Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
Не знаех, че е толкова "потентен" и в живота...
МОЙШЕ ТОЛКОЗРейтинг: 1318 Весело
Кой каквото ще да каже, ама Люк Бесон НЯМА скучен филм😀Поне от тези които съм гледал де, "Валериана" не ссъм го гледал. Почти като Тарантино (с едно изключение-"Гадните копИлИта"-2-3 пъти съм се опитвал да го изгледам целия и не успявам).THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
П.С. Същото важи и за братята Коен-НЯМАТ скучен филм. С изключение на "Баладата на Бъстър Скръгс", който...а'е нЕма нужда, кой съм аз да им критикувам филмите😀!
deafРейтинг: 3273 Весело
"Такси" е класическа комедия!
МОЙШЕ ТОЛКОЗРейтинг: 1318 Весело
До коментар [#3] от "WWW":THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
вЕввам ти! Мос'филм не го искат, по разбираеми причини😀!
Което не разбирам е к'о те напъва да демонстрираш...кусурите си (меко казано) с този ти коментар? Ааа, забравих, получаваш по червонец за коментар, сори😀!