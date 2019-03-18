Мъж стреля в трамвай в Утрехт, има убити и ранени, разследването е за тероризъм 12:51, 18 мар 19 / Свят 171
ikar_01Рейтинг: 1042 Неутрално
Сн. 3 и 10.
Peni NikolРейтинг: 10590 Неутрално
Сн. 3.
hamiltonfРейтинг: 5223 Неутрално
Сн. 6, Такеши Китазава явно мисли за бъдещето и дрехите на роботите...скоростен индекс "Y"
koko65bgРейтинг: 1855 Весело
Сн 3 и сн 4. Красиво!
Текстът към сн 5 май не е много коректен. Там май кучето демонстрира умения.
guadeloupe.11Рейтинг: 2162 Неутрално
Снимки 2 и 10.
Боян ТаксировРейтинг: 2632 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
PracticРейтинг: 3046 Неутрално
Снимки 3 и 7