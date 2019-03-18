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© Reuters

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Най-голямата британска бронзова скулптурата е транспортирана с шлеп, преди да бъде извозена към Кралския театър в Плимут, Великобритания.
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Коментари (7)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 1042 Неутрално

    Сн. 3 и 10.

  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10590 Неутрално

    Сн. 3.

  3. 3 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5223 Неутрално

    Сн. 6, Такеши Китазава явно мисли за бъдещето и дрехите на роботите...

    скоростен индекс "Y"
  4. 4 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1855 Весело

    Сн 3 и сн 4. Красиво!
    Текстът към сн 5 май не е много коректен. Там май кучето демонстрира умения.

  5. 5 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2162 Неутрално

    Снимки 2 и 10.

  6. 6 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2632 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  7. 7 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 3046 Неутрално

    Снимки 3 и 7





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