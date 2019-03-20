 
Турският президент Реджеп Ердоган говори при откриването на ''Страната на чудесата - Евразия'' в Анкара.

© Reuters

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Турският президент Реджеп Ердоган говори при откриването на ''Страната на чудесата - Евразия'' в Анкара.
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Галерист позира до фреска по време на повторното отваряне ''Боядисаната зала'' в Стария кралски военно колеж в Лондон, Великобритания.<br /><br />
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<a href="https://www.dnevnik.bg/photos/2019/03/20/3407106_fotogaleriia_purviiat_podvoden_restorant_v_evropa_se/?ref=home_layer2" target="_blank">Първият подводен ресторант в Европа отвори врати в Норвегия. </a>Той се казва Under, което означава "чудо" на норвежки.
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Юлия Лазарова

Юлия Лазарова

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Коментари (8)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 11064 Неутрално

    Снимки 8 и 6.

  2. 2 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2772 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  3. 3 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 2808 Неутрално

    2 и 5.. Хубава галерия днес.

    Sutor, Ne Supra Crepidam!
  4. 4 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8782 Неутрално

    Сн. 3 и 8.

  5. 5 Профил на Bramasole
    Bramasole
    Рейтинг: 4218 Неутрално

    Сн. 2 и 8.

    "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
  6. 6 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 1090 Неутрално

    Сн. 8 - изумителната графика на природата.

  7. 7 Профил на zyb18561487
    zyb18561487
    Рейтинг: 3360 Неутрално

    11 хубави снимки.

  8. 8 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1886 Неутрално

    Сн 2 Галерист позира до фреска по време на повторното отваряне - Галеристът малко ми припомня едни герои от ,,Мъже в черно"- първа част.
    Сн 6 - Първият подводен ресторант в Европа отвори врати в Норвегия. Той се казва Under, което означава "чудо" на норвежки
    Кога е ,,"чудото"? Като прочетат менюто или като получат сметката?





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