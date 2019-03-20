ГЕРБ и СДС ще се явяват в коалиция на европейските избори (допълнена) 09:18, 20 мар 19 / Политика 479
Peni NikolРейтинг: 11064 Неутрално
Снимки 8 и 6.
Боян ТаксировРейтинг: 2772 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
NoiseРейтинг: 2808 Неутрално
2 и 5.. Хубава галерия днес.Sutor, Ne Supra Crepidam!
РосиРейтинг: 8782 Неутрално
Сн. 3 и 8.
BramasoleРейтинг: 4218 Неутрално
Сн. 2 и 8."Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
ikar_01Рейтинг: 1090 Неутрално
Сн. 8 - изумителната графика на природата.
zyb18561487Рейтинг: 3360 Неутрално
11 хубави снимки.
koko65bgРейтинг: 1886 Неутрално
Сн 2 Галерист позира до фреска по време на повторното отваряне - Галеристът малко ми припомня едни герои от ,,Мъже в черно"- първа част.
Сн 6 - Първият подводен ресторант в Европа отвори врати в Норвегия. Той се казва Under, което означава "чудо" на норвежки
Кога е ,,"чудото"? Като прочетат менюто или като получат сметката?