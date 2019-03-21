Фотогалерия: Световните снимки на деня 21 март 2019 г.

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© Reuters

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Поклонниците нанасят цветен прах по лицето жена на празненства за фестивала на цветовете (Holi) пред храм в покрайнините на Колката, Индия.
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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2857 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  2. 2 Профил на ''zms15783''
    ''zms15783''
    Рейтинг: 12537 Неутрално

    Снимка 2.

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 11251 Неутрално

    Сн. 6 и 2.

  4. 4 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 3263 Неутрално

    Сн. 11 силна символика.

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  5. 5 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 2898 Весело

    9..

    Sutor, Ne Supra Crepidam!
  6. 6 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 3159 Неутрално

    Снимка 9





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