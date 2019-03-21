Фотогалерия: Световните снимки на деня 21 март 2019 г.

Цитат на деня: Цветанов е оценил енергийната защита на сградата с вграден псалм 11:28, 21 мар 19 / Цитат на деня 138
Боян ТаксировРейтинг: 2857 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
''zms15783''Рейтинг: 12537 Неутрално
Снимка 2.
Peni NikolРейтинг: 11251 Неутрално
Сн. 6 и 2.
DDRРейтинг: 3263 Неутрално
Сн. 11 силна символика.Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
NoiseРейтинг: 2898 Весело
9..Sutor, Ne Supra Crepidam!
PracticРейтинг: 3159 Неутрално
Снимка 9