 
Протест се проведе преди срещата на върха на ЕС пред централата на Европейската комисия в Брюксел, Белгия.

© Reuters

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Протест се проведе преди срещата на върха на ЕС пред централата на Европейската комисия в Брюксел, Белгия.
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Момент от фестивала Somvati Amavasya в храм в Джеджури, Индия.
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Риболов, пресъхнало езеро в Парк де ла Пас, Сан Хосе, Коста Рика.
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Кадър към финансовия квартал ''Дефанс'' в Париж, Франция.
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<a href="https://cms2.economedia.bg/stories/edit.php?storyid=3408294&tAction=show" target="_blank">През 20-те години на 20 век холандският цветар, Лутер Гъдж се заселил Карлсбад, Калифорния и засадил тонове семена лютичета, </a>които донесъл със себе си. След няколко десетилетия красотата на тези повече от 50 акра живи цветя говори сама за себе си.<br /><br />Цветните полета са създадени с търговска цел, но през пролетта се превръщат в желана туристическа дестинация от много любители на цветята.
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Снимка от гората Ланд близо до Льо Пила, Франция.
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Пожарникари гасят огън след експлозия в завод за пестициди в град Йенчън, провинция Дзянсу. Китай.
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Полицаи задържат антиправителствен протестиращ по време на митинг в Алмати, Казахстан.
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Българският премиер Бойко Борисов пристига на среща на лидерите на Европейския съюз в Брюксел, Белгия.
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Във фонтана "Же д'О" в Женева, Швейцария.
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Протест срещу промяната на климата пред сградата на парламента в Осло, Норвегия.
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За първи път беше представен пингвин албинос в зоопарка в Гданск, Полша.
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Юлия Лазарова

Юлия Лазарова

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Коментари (4)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2942 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  2. 2 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 2987 Весело

    4, 6..Мноу яки снимки от Франция днес

    Sutor, Ne Supra Crepidam!
  3. 3 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 3215 Весело

    Снимка 9 - илюстрация към Алековия шедьовър!

  4. 4 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 11438 Неутрално

    Сн. 10.





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