Фотогалерия: Кандидатите за евродепутати на БСП

 
Европейските избори са на 26 май. "Дневник" представя кандидатите на партиите, които ще бъдат представени в Европейския парламент. Слоганът на "БСП за България" за предизборната кампания е "Справедливост сега".

© Юлия Лазарова

увеличи
Европейските избори са на 26 май. "Дневник" представя кандидатите на партиите, които ще бъдат представени в Европейския парламент. Слоганът на "БСП за България" за предизборната кампания е "Справедливост сега".
виж повече
Журналистът Елена Йончева е водач на листата на "БСП за България". В последните месеци тя зачести "разкритията" за корупционни практики сред управляващите от ГЕРБ.
виж повече
Петър Витанов получи избираемата втора позиция в листата след таен вот. Той е на 37 г. и е депутат първи мандат. Завършил е "Международни отношения" в СУ "Св. Климент Охридски" и е работил в администрацията на Народното събрание.
виж повече
Цветелина Пенкова, която е непозната и за социалистите, получи избираемото трето място при тайния вот и след напрежението между лобитата в БСП. Тя е на 31 г., учила е в няколко чужди университета и е работила в банка и инвестиционен фонд в Лондон. Доскоро бе зам.-председател на клуба на младите българи зад граница "Милениум" и се е явявала на кастинга за политици на "Шоуто на Слави".
виж повече
Изненадата в листата е вече бившият шеф на кабинета на президента Иво Христов, който е на четвърто място. Той е журналист, преводач от френски език и доскоро пишеше речите на Румен Радев.
виж повече
Президентът на Партията на европейските социалисти (ПЕС) Сергей Станишев влезе на пето място в листата след отпор на вътрешната опозиция срещу Корнелия Нинова. Той е бивш председател на БСП и бивш министър-председател на България.
виж повече
Шестият в листата Иван Кръстев е зам.-министър на образованието и науката в кабинета "Орешарски". Бил е сътрудник на евродепутата от БСП Георги Пирински.
виж повече
Зам.-председателят на БСП Деница Златева изпадна до неизбираемото седмо място в листата след тайния вот. Тя е дългогодишен международник на БСП и бе вицепремиер по европредседателството в служебния кабинет "Герджиков".
виж повече
Осми в листата е икономистът проф. Румен Гечев, който бе вицепремиер в правителството на Жан Виденов. В момента е депутат от БСП. Обявен е за сътрудник на бившата "Държавна сигурност".
виж повече
Девети в листата е настоящият евродепутат Момчил Неков, който през 2014 г. попадна в Европейския парламент заради т. нар. феномен 15/15.
виж повече
Журналистът и бивш депутат от НФСБ Велизар Енчев е десети в листата. В момента той води предаване по телевизията на БСП.
виж повече
На единадесета позиция е Димитър Данчев, който е депутат първи мандат в българския парламент.
виж повече
Дванадесети е социалистът от Пловдив Тодор Стоилов.
виж повече
Отстраненият от зам.-председателското място в Народното събрание Валери Жаблянов е на тринадесета позиция в листата. Преди време той обяви Народния съд за необходимо правосъдие.
виж повече
На четиринадесето място в листата е Мариела Модева, която е дъщеря на бившия областен управител на София от БСП Тодор Модев.
виж повече
Специалистът по урология д-р Десислав Тасков е на петнадесето място в листата.
виж повече
Автомобилният състезател и млад социалист Крум Дончев е на шестнадесето място.
виж повече
Последен е Емил Георгиев от ПК "Екогласност", който също е обявен за сътрудник на бившата "Държавна сигурност".
виж повече
, 279
Дневник

Дневник

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Фотогалерия: "Ботев", Валтери Ботас и Тийм - част от героите в спортния уикенд

Фотогалерия: "Ботев", Валтери Ботас и Тийм - част от героите в спортния уикенд

виж повече
Фотогалерия: Световните снимки на деня - 28-29 април 2018 г.

Фотогалерия: Световните снимки на деня - 28-29 април 2018 г.

виж повече
Снимка на деня: Как собственикът на "Локомотив" (Пловдив) стана съдия за един мач

Снимка на деня: Как собственикът на "Локомотив" (Пловдив) стана съдия за един мач

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: Кандидатите за евродепутати на БСП

Фотогалерия: Кандидатите за евродепутати на БСП

виж повече
Фотогалерия: "Ботев", Валтери Ботас и Тийм - част от героите в спортния уикенд

Фотогалерия: "Ботев", Валтери Ботас и Тийм - част от героите в спортния уикенд

виж повече
Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на кокошката
    кокошката
    Рейтинг: 1441 Неутрално

    Все отбор айдуци...

  2. 2 Профил на WWW
    WWW
    Рейтинг: 1140 Неутрално

    Сергей Станишев е Брюскселска подлога.
    Трябва да се махне от листата, работи срещу България.

    ДАНС следи ли го с какво се занимава?

  3. 3 Профил на Taiga
    Taiga
    Рейтинг: 1924 Неутрално

    Победа БСП!

    "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
  4. 4 Профил на minuva4a
    minuva4a
    Рейтинг: 497 Весело

    Оперативно интересни лица.

  5. 5 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 3087 Неутрално

    Ще бутат ли църкви в Брюксел или просто ще бъдат както винаги рубладжийски памперси?!

  6. 6 Профил на SS
    SS
    Рейтинг: 2854 Весело

    Тия не стават и за рециклиране ...





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.