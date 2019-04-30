Фотогалерия: Кандидатите за евродепутати на БСП

© Юлия Лазарова
Дневник
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Все отбор айдуци...
Сергей Станишев е Брюскселска подлога.Трябва да се махне от листата, работи срещу България.ДАНС следи ли го с какво се занимава?
Победа БСП!
Оперативно интересни лица.
Ще бутат ли църкви в Брюксел или просто ще бъдат както винаги рубладжийски памперси?!
Тия не стават и за рециклиране ...
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кокошкатаРейтинг: 1441 Неутрално
Все отбор айдуци...
WWWРейтинг: 1140 Неутрално
Сергей Станишев е Брюскселска подлога.
Трябва да се махне от листата, работи срещу България.
ДАНС следи ли го с какво се занимава?
TaigaРейтинг: 1924 Неутрално
Победа БСП!"АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
minuva4aРейтинг: 497 Весело
Оперативно интересни лица.
selqninРейтинг: 3087 Неутрално
Ще бутат ли църкви в Брюксел или просто ще бъдат както винаги рубладжийски памперси?!
SSРейтинг: 2854 Весело
Тия не стават и за рециклиране ...