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Фотогалерия: Кандидатите за евродепутати на БСП

Европейските избори са на 26 май. "Дневник" представя кандидатите на партиите, които ще бъдат представени в Европейския парламент. Слоганът на "БСП за България" за предизборната кампания е "Справедливост сега".