Боряна Димитрова, "Алфа рисърч": Борисов няма да удържи позиции без промени навсякъде 07:11, 30 май 19 / Интервю 104
Peni NikolРейтинг: 10835 Неутрално
Снимки 4, 1 и 12.
puhpuhan4oРейтинг: 849 Неутрално
Снимка 1 - младият принц (х)Арчи на щастливото кралско семейство - вече набързо пораснал и играещ си в детската кралска стая.> BEACEFUL REBUGEES :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDddddddddd > BENIS :DDDDDDDDDDDDD
vhvРейтинг: 3160 Неутрално
Снимки 1 и 4 са страхотни.
Снимка 5 - като гледам израза на лицето на човечеца, изглежда, че евтиния лук е свършил пред него...
PracticРейтинг: 3454 Неутрално
Снимки 1, 4 и 12